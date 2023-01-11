«Реанимация и потеря легкого»: Инфекционист рассказал, как не пропустить пневмонию

Тяжелые случаи пневмонии могут привести к реанимации и потере части легкого, заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован с гриппом 5 января. СМИ сообщали, что у Михалкова якобы диагностирована пневмония. Также вчера чемпион зимней Олимпиады 2006 года в Турине в спортивных танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации с воспалением легких. На этом фоне Тимаков рассказал, как не пропустить пневмонию, которая может стать неприятным последствием и гриппа, и коронавируса.

«Нужно следить за глубиной и частотой кашля, за одышкой. Если появляются длительные температурные реакции – одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию. При вирусной длительной пневмонии может быть изменение структуры легочных тканей – фиброз, гнойная пневмония может привести к сепсису, тяжелейшее лечение с реанимационным исходом и потерей части легкого», - отметил он.

Собеседник НСН также назвал факторы, которые увеличивают риски возникновения пневмонии – возраст, вредные привычки, сниженный иммунитет и недосыпы.