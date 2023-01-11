«Реанимация и потеря легкого»: Инфекционист рассказал, как не пропустить пневмонию
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН назвал факторы, которые увеличивают риски возникновения пневмонии.
Тяжелые случаи пневмонии могут привести к реанимации и потере части легкого, заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН.
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован с гриппом 5 января. СМИ сообщали, что у Михалкова якобы диагностирована пневмония. Также вчера чемпион зимней Олимпиады 2006 года в Турине в спортивных танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации с воспалением легких. На этом фоне Тимаков рассказал, как не пропустить пневмонию, которая может стать неприятным последствием и гриппа, и коронавируса.
«Нужно следить за глубиной и частотой кашля, за одышкой. Если появляются длительные температурные реакции – одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию. При вирусной длительной пневмонии может быть изменение структуры легочных тканей – фиброз, гнойная пневмония может привести к сепсису, тяжелейшее лечение с реанимационным исходом и потерей части легкого», - отметил он.
Собеседник НСН также назвал факторы, которые увеличивают риски возникновения пневмонии – возраст, вредные привычки, сниженный иммунитет и недосыпы.
«Если человек болеет гриппом или коронавирусом, имеет снижение иммунитета или обычное ОРВИ, есть риски пневмонии. Может совместно протекать грипп вместе с коронавирусной инфекцией, тогда риски пневмонии гораздо больше. Частота возникновения пневмонии связана с возрастом человека, с особенностями иммунитета, имеет ли он вредные привычки, например, курение, что повышает риски пневмонии, есть ли у него хронические заболевания легких, нормально ли он высыпается, хроническая усталость значительно влияет на снижение иммунитета. Все эти факторы зимой в совокупности повышают риск возникновения пневмонии. Некоторые вирусы сразу бьет по легким, такие как грипп», - заключил Тимаков.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ Эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Наталья Пшеничная сообщила, что в России зарегистрированы случаи одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом.
В таком случае поражаются нижние отделы дыхательных путей – развивается вирусная пневмония, к которой может присоединиться вторичная бактериальная.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Путин отчитал Мантурова за нехватку заказов на самолеты
- Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за песню «Ойда»
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села
- Al Jazeera: семь человек погибли при взрыве возле МИД Афганистана
- Путин заявил, что проблемы с обеспечением ВС РФ будут решены
- Путин заявил о необходимости обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства
- Путин: С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник
- Врач назвала противопоказания для занятий плаванием
- Путин потребовал оперативно решить проблем жителей новых регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru