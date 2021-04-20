Разработчики рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19 в назальной форме

Вакцина от COVID-19 в интраназальной форме, которая разработана специалистами центра имени Гамалеи, может быть зарегистрирована в конце 2021 года – начале 2022 года. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Специалист напомнил, что основные ворота для коронавирусной инфекции – это носоглотка.

«Поэтому, если с помощью интраназальной формы мы создаем мощный местный иммунитет, то я не исключаю, что этот иммунитет будет более эффективен по сравнению с тем иммунитетом, который создают те вакцины, которые сейчас используются, которые очень хорошо защищают», - заявил Гинцбург.