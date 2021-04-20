Разработчики рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19 в назальной форме
Вакцина от COVID-19 в интраназальной форме, которая разработана специалистами центра имени Гамалеи, может быть зарегистрирована в конце 2021 года – начале 2022 года. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
Специалист напомнил, что основные ворота для коронавирусной инфекции – это носоглотка.
«Поэтому, если с помощью интраназальной формы мы создаем мощный местный иммунитет, то я не исключаю, что этот иммунитет будет более эффективен по сравнению с тем иммунитетом, который создают те вакцины, которые сейчас используются, которые очень хорошо защищают», - заявил Гинцбург.
А ранее директор центра имени Гамалеи выразил надежду на бессрочное действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше», — цитирует ученого «Интерфакс».
Также он отметил, что пациентов, у которых снизился уровень антител, в рамках специального исследования вакцинируют повторно. По словам Гинцбурга, эксперты оценят сроки восстановления антительного ответа. Если он восстановится до защитного уровня на вторые-четвертые сутки, это будет признаком формирования клеток памяти и сохранения иммунного ответа после первичной вакцинации.
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