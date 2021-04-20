Разработчики рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19 в назальной форме

Вакцина от COVID-19 в интраназальной форме, которая разработана специалистами центра имени Гамалеи, может быть зарегистрирована в конце 2021 года – начале 2022 года. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Специалист напомнил, что основные ворота для коронавирусной инфекции – это носоглотка.

«Поэтому, если с помощью интраназальной формы мы создаем мощный местный иммунитет, то я не исключаю, что этот иммунитет будет более эффективен по сравнению с тем иммунитетом, который создают те вакцины, которые сейчас используются, которые очень хорошо защищают», - заявил Гинцбург.

Египет хорошо, а вакцинация лучше! Вирусолог предрек новую COVID-волну

А ранее директор центра имени Гамалеи выразил надежду на бессрочное действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше», — цитирует ученого «Интерфакс».

Также он отметил, что пациентов, у которых снизился уровень антител, в рамках специального исследования вакцинируют повторно. По словам Гинцбурга, эксперты оценят сроки восстановления антительного ответа. Если он восстановится до защитного уровня на вторые-четвертые сутки, это будет признаком формирования клеток памяти и сохранения иммунного ответа после первичной вакцинации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинаАлександр ГинцбургКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры