Раскрыта методика отхода ко сну за 60 секунд

Ученый использует метод «4-7-8», или так называемое «расслабленное дыхание». Он отмечает, что практика глубокого и медленного дыхания индийских йогов во время медитации помогает человеку отойти ко сну буквально за минуту.

«Это лучший метод, который позволяет снова уснуть, если вы проснулись посреди ночи», — говорит эксперт. Согласно методике, нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь», - советует Вейл.

По словам Вейла, методика также способствует снятию напряжения в теле. Чтобы это почувствовать, необходимо практиковать медленное дыхание дважды в день, проделывая как минимум четыре круга.

Ранее врач-психотерапевт Беатриса Волель рассказала в эфире НСН, чем опасны психоэмоциональные нарушения для человека и как с ними справиться.

Она отметила, что помимо собственно плохого настроения при депрессии отмечаются и многие другие, так называемые, физикальные симптомы. Среди них - нарушение сна, которое может быть представлено как стойкими трудностями засыпания, так и ранними окончательными пробуждениями, когда человек просыпается за несколько часов до привычного времени и больше уснуть не может.

