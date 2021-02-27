Раскрыта методика отхода ко сну за 60 секунд
Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны (США) Эндрю Вейл США раскрыл действенную методику, применение которой позволяет заснуть через 60 секунд, сообщает Daily Mirror.
Ученый использует метод «4-7-8», или так называемое «расслабленное дыхание». Он отмечает, что практика глубокого и медленного дыхания индийских йогов во время медитации помогает человеку отойти ко сну буквально за минуту.
«Это лучший метод, который позволяет снова уснуть, если вы проснулись посреди ночи», — говорит эксперт. Согласно методике, нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь», - советует Вейл.
По словам Вейла, методика также способствует снятию напряжения в теле. Чтобы это почувствовать, необходимо практиковать медленное дыхание дважды в день, проделывая как минимум четыре круга.
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Она отметила, что помимо собственно плохого настроения при депрессии отмечаются и многие другие, так называемые, физикальные симптомы. Среди них - нарушение сна, которое может быть представлено как стойкими трудностями засыпания, так и ранними окончательными пробуждениями, когда человек просыпается за несколько часов до привычного времени и больше уснуть не может.
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