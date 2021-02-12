Сомнолог дал советы о том, как выспаться в течение выходных

Привычка добирать время сна во время выходных чревата нарушением режима и проблемами со здоровьем. О том, как правильно компенсировать рабочий недосып, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Калинкин напомнил, что взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки. При этот минимальное число часов сна, которое советуют специалисты – шесть, максимальное – десять. По словам Калинкина, придерживаться этой нормы нужно и в выходные, в противном случае "давление сна" в вечернее время уменьшается, и в ночь с воскресенья на понедельник становится сложнее заснуть.

По мнению специалиста, это замкнутый круг, который приводит к недосыпу. Сомнолог в эфире "Радио 1" подчеркнул, что нельзя просыпаться слишком поздно даже в выходные. При этом дневной сон не должен быть длиннее 30 минут.

Калинкин отметил, что качество сна может ухудшаться из-за храпа и нарушений дыхания. Это может стать причиной "патологической дневной сонливостью", для лечения которой необходимо обращаться к врачу. Сомнолог добавил, что оптимальным временем для начала ночного сна является промежуток с 22:00 до 24:00.

