«Расчесы и аллергия»: Врач назвал основные последствия от укусов комаров в России

«Если комары стерильны у них, то это безопасно. Там должно быть несколько сотен тысяч этих укусов, чтобы они всю кровь выпили», - прокомментировал врач.

Говоря об опасности комаров в России в целом, медик пояснил, что от них есть только две проблемы.

«С комарами две проблемы. Первая – это сам по себе зудящий укус, его можно расчесать и внести инфекцию уже в расчес. Возникает вторичное инфицирование. Особенно дети часто расчесывают болячки. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже. Вторая проблема заключается в том, что на укусы комаров тоже бывает аллергия. Сначала она возникает в виде крапивницы, но может быть и большой лимфатический отек по типу замедленной аллергии», - пояснил Болибок.