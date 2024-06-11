«Расчесы и аллергия»: Врач назвал основные последствия от укусов комаров в России
Аллергия на укус комара обычно возникает в виде крапивницы и реже может вызывать лимфатический отек, рассказал НСН врач Владимир Болибок.
Комары в Центральной части России не переносят серьезных заболеваний, однако есть опасность занесения в расчес вторичной инфекции. Об этом НСН рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
Ранее СМИ рассказали об австралийском ученом Перране Россе, который изучает поведение и размножение комаров в лаборатории. Для опыта он каждый день позволяет сотням комаров кусать себя. Мужчина не боится заразиться болезнями, так как подопытные насекомые содержатся в стерильных условиях. Ну а к зуду, говорит, он уже привык. Болибок отметил, что такие эксперименты и правда безвредны.
«Если комары стерильны у них, то это безопасно. Там должно быть несколько сотен тысяч этих укусов, чтобы они всю кровь выпили», - прокомментировал врач.
Говоря об опасности комаров в России в целом, медик пояснил, что от них есть только две проблемы.
«С комарами две проблемы. Первая – это сам по себе зудящий укус, его можно расчесать и внести инфекцию уже в расчес. Возникает вторичное инфицирование. Особенно дети часто расчесывают болячки. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже. Вторая проблема заключается в том, что на укусы комаров тоже бывает аллергия. Сначала она возникает в виде крапивницы, но может быть и большой лимфатический отек по типу замедленной аллергии», - пояснил Болибок.
Врач заверил, что в Центральной части России бояться заразиться чем-либо от комариных укусов не стоит.
«В нашем регионе, в Подмосковье и Центральной России они в принципе инфекций не передают. Если мы берем чуть дальше, то от комара можно заразиться какой-нибудь инфекцией. Комар сам по себе не впрыскивает никакого яда в человека, но он добавляет немного своей слюны, которая может содержать разные возбудители. Самый известный – малярия. Но сейчас комары ухитряются переносить еще и вирус Зика, но в России таких комаров, по-моему, пока нет. А в тропических странах они много всяких инфекций переносят», - поделился он.
Ранее доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология и аллергология Ольга Радаева призвала прививаться от клещей и комаров, так как они могут переносить заболевания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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