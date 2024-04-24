Попова: В России выявили 47 новых вирусов у комаров

Как отметила главный санитарный врач, подобных исследований «никто раньше не делал».

«Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах, мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — цитирует Попову РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, в РФ ведется работа над национальным каталогом патогенов. Всю имеющуюся информацию уже оцифровали. Ожидается, что до конца года коллекцию пополнят до 40 тысяч штаммов, таким образом она превзойдет крупнейший каталог типовых культур США.

