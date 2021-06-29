РАН: Полную вакцинацию прошли 11,5% россиян

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в России остаются низкими, хотя в прошлом месяце был зафиксирован небольшой сдвиг в этом направлении.

«За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию», - сказал Сергеев журналистам во вторник.

При этом он отметил, что для победы над эпидемией необходима вакцинация 60-70% граждан. Глава РАН призвал всех россиян активно вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что, по последним данным, 23 миллиона граждан России сделали прививку от коронавируса.

