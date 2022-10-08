В России госпитализировали 2 174 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 8 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 2025 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 20 571 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 184 513 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 106 человек. Всего умер от заболевания 388 097 человек.

Всего за сутки выздоровело 38 289 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 385 431 человек. По данным оперштаба, это на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 годом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

