В России госпитализировали 2 174 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 174 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 8 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 2025 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 20 571 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 184 513 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 106 человек. Всего умер от заболевания 388 097 человек.
Всего за сутки выздоровело 38 289 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 385 431 человек. По данным оперштаба, это на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 годом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
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