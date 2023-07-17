Ракова: 400 помощников врачей в проекте проактивного диспансерного динамического наблюдения прошли масштабное обучение

Около 400 помощников врачей в проекте проактивного диспансерного динамического наблюдения прошли обучение на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. Специалисты отрабатывали навыки коммуникации с пациентом, обучались их сопровождению в ЕМИАС, подтверждали знания по медицинским вопросам, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, образовательная программа длилась более 50 академических часов, проходила в очном формате. По окончании обучения специалисты сдавали экзамен.