Ракова: 400 помощников врачей в проекте проактивного диспансерного динамического наблюдения прошли масштабное обучение
Около 400 помощников врачей в проекте проактивного диспансерного динамического наблюдения прошли обучение на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. Специалисты отрабатывали навыки коммуникации с пациентом, обучались их сопровождению в ЕМИАС, подтверждали знания по медицинским вопросам, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, образовательная программа длилась более 50 академических часов, проходила в очном формате. По окончании обучения специалисты сдавали экзамен.
Помощники врачей обеспечивают постоянную связь врача и пациента с хроническими заболеваниями. Они следят за состоянием нуждающегося в помощи между приемами, напоминают им о необходимости прохождения обследований, дают рекомендации по самоконтролю за заболеванием, консультируют о льготном лекарственном обеспечении.
Стать помощником врача может специалист со средним медицинским образованием.
Цель проекта по проактивному диспансерному динамическому наблюдению – улучшение качества жизни людей с хроническими заболеваниями.
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