Ракова: московские ученые разработали принципы стандартизации датасетов для обучения ИИ в медицине
Московские ученые разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что разработчики обучают нейросети находить патологии на лучевых исследованиях с помощью датасетов — наборов обезличенных рентгенологических снимков с признаками каких-либо заболеваний. По словам Раковой, рентгенологи предложили оригинальную технологию структуризации и систематизации управления данными, что позволит стандартизировать информацию о датасетах для машинного обучения.
«Создание реестра дает возможность оперативно формировать наглядные библиотеки данных, позволяя обширному кругу исследователей, разработчиков и компаний выбирать наборы данных для своих задач», — поделилась Ракова.
Заммэра добавила, что создание такой технологии обеспечивает широкое использование сервисов на основе ИИ, а также способствует их быстрому развитию и внедрению.
Создатели алгоритмов ведения реестра учли основные особенности: управление данными и их качество, конфиденциальность, безопасность.
С 2020 года нейросети работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу медучреждений Москвы. Инициативу реализует столичный Комплекс соцразвития при поддержке Департамента информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины.
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