Ракова: московские ученые разработали принципы стандартизации датасетов для обучения ИИ в медицине

Московские ученые разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что разработчики обучают нейросети находить патологии на лучевых исследованиях с помощью датасетов — наборов обезличенных рентгенологических снимков с признаками каких-либо заболеваний. По словам Раковой, рентгенологи предложили оригинальную технологию структуризации и систематизации управления данными, что позволит стандартизировать информацию о датасетах для машинного обучения.

«Создание реестра дает возможность оперативно формировать наглядные библиотеки данных, позволяя обширному кругу исследователей, разработчиков и компаний выбирать наборы данных для своих задач», — поделилась Ракова.

Заммэра добавила, что создание такой технологии обеспечивает широкое использование сервисов на основе ИИ, а также способствует их быстрому развитию и внедрению.

Создатели алгоритмов ведения реестра учли основные особенности: управление данными и их качество, конфиденциальность, безопасность.

С 2020 года нейросети работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу медучреждений Москвы. Инициативу реализует столичный Комплекс соцразвития при поддержке Департамента информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины.

