Проверка самостоятельности: Как повлияет запрет импорта ИВЛ на российское здравоохранение
Импорт ИВЛ хотят запретить для уверенности в способности обеспечения здравоохранения РФ отечественным оборудованием, заявил НСН аналитик в сфере медоборудования Александр Смирнов.
Член Комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП Александр Смирнов в интервью НСН заявил, что в России в основном используются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства.
Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об обсуждении инициативы о запрете на государственную закупку иностранных аппаратов ИВЛ. Смирнов связал эту инициативу со стремлением государства убедиться в способности российских производителей обеспечить спрос на ИВЛ.
«Это регулирование государственной политики. Для того, чтобы иметь гарантии, что мы можем обеспечить высокими технологиями систему здравоохранения, если вдруг ужесточатся санкции. Мы же не знаем, как это выстрелит в будущем. Если по тем или иным причинам будет сложно поставлять в страну комплектующие, необходимые для какой-либо сферы, то она просто остановится. Мы же должны быть уверены, что наши больницы могут оказывать соответствующие услуги нашим пациентам», - отметил собеседник НСН.
По его словам, в медицинской сфере России используются ИВЛ отечественного производства.
«Сейчас используются в основном российские аппараты, на которые не составит труда найти расходники. Когда был пик необходимости ИВЛ, российские компании нарастили свое производство. На сегодняшний день такого оборудования достаточно. Российское производство вполне спокойно может обеспечить спрос. Что касается импортного оборудования, то оно довольно надежно и служит долго», - заверил Смирнов.
Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) опровергла информацию о сокращении количества ветеринарных препаратов в России после 1 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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