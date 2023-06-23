Информацию о сокращении числа ветеринарных препаратов в РФ опровергли

В ведомстве прокомментировали заявление Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний АВФАРМ. Информация о сокращении ассортимента препаратов не соответствует действительности, подчеркнули в Россельхознадзоре.

«В первую очередь действительности не соответствуют данные об обращающихся на российском рынке иностранных препаратах и количестве прошедших GMP-инспекции Россельхознадзора зарубежных предприятий». - говорится в сообщении службы.

Ветеринары предрекли резкий рост цен после ограничения импорта наркоза, передает «Радиоточка НСН».

