Информацию о сокращении числа ветеринарных препаратов в РФ опровергли

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) опровергла информацию о сокращении количества ветеринарных препаратов в России после 1 сентября, пишут СМИ.

Россельхознадзор сообщил об отсутствии дефицита ветеринарных вакцин

В ведомстве прокомментировали заявление Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний АВФАРМ. Информация о сокращении ассортимента препаратов не соответствует действительности, подчеркнули в Россельхознадзоре.

«В первую очередь действительности не соответствуют данные об обращающихся на российском рынке иностранных препаратах и количестве прошедших GMP-инспекции Россельхознадзора зарубежных предприятий». - говорится в сообщении службы.

Ветеринары предрекли резкий рост цен после ограничения импорта наркоза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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