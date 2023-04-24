Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась, сообщает ТАСС.
На расширенном совещании коллегии Минздрава России он отметил, что этому способствовала в том числе вакцинация населения, прививки сделали более 73 млн человек.
При этом глава министерства отметил, что коронавирус меняется, а этот требует новых подходов к иммунопрофилактике, лекарствам и вакцинам.
«Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении», - добавил Мурашко.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в случае с новым субштаммом COVID-19 «Арктур» конъюнктивит отмечается чаще, чем при заражении предыдущими субштаммами, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru