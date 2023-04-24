Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

На расширенном совещании коллегии Минздрава России он отметил, что этому способствовала в том числе вакцинация населения, прививки сделали более 73 млн человек.

При этом глава министерства отметил, что коронавирус меняется, а этот требует новых подходов к иммунопрофилактике, лекарствам и вакцинам.

«Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении», - добавил Мурашко.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в случае с новым субштаммом COVID-19 «Арктур» конъюнктивит отмечается чаще, чем при заражении предыдущими субштаммами, пишут «Известия».

