Работников нижегородских отелей и курьеров обязали привиться от коронавируса

Главный санитарный врач по Нижегородской области Наталья Кучеренко дополнила перечень сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщает пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора.

Ура здравому смыслу! В России отреагировали на противопоказания к вакцинации

Кроме того, увеличен срок прохождения полного курса иммунизации — до 30 августа. Прививки обязаны сделать сотрудники, оказывающие гостиничные услуги и временного содержания, а также доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

Работодатели должны провести вакцинацию не менее 60% численности сотрудников до 30 августа, а для работников образования установлен срок до 20 августа.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусНижегородская ОбластьВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры