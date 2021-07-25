Работников нижегородских отелей и курьеров обязали привиться от коронавируса
Главный санитарный врач по Нижегородской области Наталья Кучеренко дополнила перечень сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщает пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора.
Кроме того, увеличен срок прохождения полного курса иммунизации — до 30 августа. Прививки обязаны сделать сотрудники, оказывающие гостиничные услуги и временного содержания, а также доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.
Работодатели должны провести вакцинацию не менее 60% численности сотрудников до 30 августа, а для работников образования установлен срок до 20 августа.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.
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