Работников нижегородских отелей и курьеров обязали привиться от коронавируса

Кроме того, увеличен срок прохождения полного курса иммунизации — до 30 августа. Прививки обязаны сделать сотрудники, оказывающие гостиничные услуги и временного содержания, а также доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

Работодатели должны провести вакцинацию не менее 60% численности сотрудников до 30 августа, а для работников образования установлен срок до 20 августа.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

