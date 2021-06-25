Работа пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлена до 22 часов

Отмечается, что за последние несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от COVID-19, существенно выросло. Из-за этого власти решили расширить сеть поликлиник, в которых можно сделать прививку, за счет детских медучреждений. Теперь провакцинироваться можно в 19 детских столичных поликлиниках, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для того, чтобы принять как можно больше людей, часы работы также продлены: теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08.00 до 22.00, а не до 20.00, как раньше.

График работы детских поликлиник останется прежним, открытие центров вакцинации не повлияет на их работу, пишет «Свободная пресса».



