Работа пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлена до 22 часов
Работу всех 119 пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлили до 22.00. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Отмечается, что за последние несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от COVID-19, существенно выросло. Из-за этого власти решили расширить сеть поликлиник, в которых можно сделать прививку, за счет детских медучреждений. Теперь провакцинироваться можно в 19 детских столичных поликлиниках, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, для того, чтобы принять как можно больше людей, часы работы также продлены: теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08.00 до 22.00, а не до 20.00, как раньше.
График работы детских поликлиник останется прежним, открытие центров вакцинации не повлияет на их работу, пишет «Свободная пресса».
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