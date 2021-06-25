Опубликован рейтинг самых вакцинированных регионов России
С мая число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса россиян увеличилось с 13,9 миллиона (9,5% от всего населения) до 19,9 миллиона (13,6%). Об этом сообщает РБК.
Как пишет издание, по данным на 21 — 24 июня, десятка лидеров по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, с мая практически не изменилась.
На первом месте по вакцинации находится Чукотка - 30,1% привитых, на втором - Белгородская область (26%), на третьем – НАО (22,5%). Четвертую строчку занимает Мордовия с 20,5% получивших первый компонен вакцины от COVID-19.
Новичками Топ-10 стали Якутия, Тюменская область и ХМАО. Московская и Ленинградская области в десятку лидеров не попали.
Ранее на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова в отчете перед президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что Тюмень и ХМАО вошли в число регионов-лидеров по темпам вакцинации, передает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Опубликован рейтинг самых вакцинированных регионов России
- В Чехии около 300 человек пострадали при торнадо
- 18 человек погибли при пожаре в Китае
- ВОЗ: штрамм «дельта» в два раза заразней уханьского
- Лидеры ЕС доверили Еврокомиссии разработать новые санкции против России
- Арестован гендиректор фирмы, работавшей на космодроме «Восточный»
- Гинцбург пообещал подобрать концентрацию «Спутника V» для детей любого возраста
- В Сирию переброшены носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
- Вакцинацию из-за высокого спроса приостановили в Хабаровском крае
- Меркель: Соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru