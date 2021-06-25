Опубликован рейтинг самых вакцинированных регионов России

С мая число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса россиян увеличилось с 13,9 миллиона (9,5% от всего населения) до 19,9 миллиона (13,6%). Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, по данным на 21 — 24 июня, десятка лидеров по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, с мая практически не изменилась.