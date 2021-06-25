Опубликован рейтинг самых вакцинированных регионов России

С мая число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса россиян увеличилось с 13,9 миллиона (9,5% от всего населения) до 19,9 миллиона (13,6%). Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, по данным на 21 — 24 июня, десятка лидеров по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, с мая практически не изменилась.

Вакцинацию из-за высокого спроса приостановили в Хабаровском крае

На первом месте по вакцинации находится Чукотка - 30,1% привитых, на втором - Белгородская область (26%), на третьем – НАО (22,5%). Четвертую строчку занимает Мордовия с 20,5% получивших первый компонен вакцины от COVID-19.

Новичками Топ-10 стали Якутия, Тюменская область и ХМАО. Московская и Ленинградская области в десятку лидеров не попали.

Ранее на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова в отчете перед президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что Тюмень и ХМАО вошли в число регионов-лидеров по темпам вакцинации, передает Ura.ru.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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