В Госдуме исключили дефицит вакцин для животных из-за требований Россельхознадзора

Накануне Россельхознадзор потребовал передать к 1 ноября образцы штаммов вакцин для животных, которые импортируются в Россию. Об этом сообщило РБК. Отмечается, что в случае невыполнения требования ведомство может запретить ввоз зарубежных вакцин. В Россельхознадзоре объяснили такие меры биологической безопасностью для страны. Владимир Бурматов отметил, что бизнесу следует ускориться, чтобы успеть в срок.

«Россельхознадзор действует в абсолютно верной логике. Никаких потенциальных проблем это принести не может с точки зрения дефицита. Дефицит не вызывается предоставлением образцов. Он может быть вызван либо существенным превышением спроса над предложением, когда спрос на вакцины высок, а объемы поставок очень маленькие. Либо нарушением логистических цепочек, либо полным или частичным прекращением экспорта в Россию этих вакцин. Требования Россельхознадзора – это обеспечение порядка в этой сфере. Если есть риск не успеть, то нужно ускоряться и соблюдать требования. Это не шутки, стоит вопрос о безопасности миллионов животных. Если будет риск срыва сроков, то никто не отменял нормальное взаимодействие с регулятором», - сказал Бурматов.

Депутат напомнил, что перебои с поставками импортных ветеринарных препаратов наблюдаются давно из-за нарушения логистических цепочек. Также Бурматов отметил, что в Госдуму внесен законопроект о расширении перечня ветеринарных препаратов, который позволит снять дефицит и упростить процедуру регистрации ветпрепаратов.