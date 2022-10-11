В Госдуме исключили дефицит вакцин для животных из-за требований Россельхознадзора
Дефицит не может быть вызван непредоставлением образцов штаммов вакцин, отметил в эфире НСН депутат Владимир Бурматов.
Импортеры зарубежных вакцин для животных должны ускориться, чтобы к 1 ноября передать Россельхознадзору образцы штаммов вакцин, однако если этого не сделать, дефицита все равно не будет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
Накануне Россельхознадзор потребовал передать к 1 ноября образцы штаммов вакцин для животных, которые импортируются в Россию. Об этом сообщило РБК. Отмечается, что в случае невыполнения требования ведомство может запретить ввоз зарубежных вакцин. В Россельхознадзоре объяснили такие меры биологической безопасностью для страны. Владимир Бурматов отметил, что бизнесу следует ускориться, чтобы успеть в срок.
«Россельхознадзор действует в абсолютно верной логике. Никаких потенциальных проблем это принести не может с точки зрения дефицита. Дефицит не вызывается предоставлением образцов. Он может быть вызван либо существенным превышением спроса над предложением, когда спрос на вакцины высок, а объемы поставок очень маленькие. Либо нарушением логистических цепочек, либо полным или частичным прекращением экспорта в Россию этих вакцин. Требования Россельхознадзора – это обеспечение порядка в этой сфере. Если есть риск не успеть, то нужно ускоряться и соблюдать требования. Это не шутки, стоит вопрос о безопасности миллионов животных. Если будет риск срыва сроков, то никто не отменял нормальное взаимодействие с регулятором», - сказал Бурматов.
Депутат напомнил, что перебои с поставками импортных ветеринарных препаратов наблюдаются давно из-за нарушения логистических цепочек. Также Бурматов отметил, что в Госдуму внесен законопроект о расширении перечня ветеринарных препаратов, который позволит снять дефицит и упростить процедуру регистрации ветпрепаратов.
«У нас перебои с поставками импортных ветеринарных препаратов уже давно. Это связано в первую очередь с нарушением логистических цепочек, не едет ничего. Там очень серьезные проблемы от обезболивающих и наркоза для животных, до отдельных ветеринарных препаратов. Это связано с политикой ряда государств, которые ввели санкции в отношении не просто наших граждан, но и животных, они видимо тоже перед кем-то виноваты. Бороться с этим надо по-другому. Мы внесли законопроект в Госдуму о расширении перечня ветеринарных препаратов, за счет упрощения регистрации в нем медицинских. Это поможет снять дефицит, будет проще регистрировать ветпрепараты, их станет больше, они также будут дешевле», - резюмировал Бурматов.
Так, в пресс-службе Россельхознадзора сообщили РБК, что Россия не намерена закрываться от международной торговли, однако требования законодательства необходимо исполнять и у производителей вакцин было для этого достаточно времени. Там отметили, что у зарубежных производителей было два года с момента вступления в силу федерального закона о биобезопасности и действия переходного периода, чтобы собрать необходимые сведения.
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