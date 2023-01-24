Путин высказался по поводу дефицита лекарств и роста цен на них
Президент России Владимир Путин заявил, что рост фармпроизводства за три квартала 2022 года составил 22%. По его словам, 60% на рынке – это отечественные лекарственные препараты.
«Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», — цитирует президента Telegram-канал Кремля.
О каких именно препаратах идет речь, Путин не уточнил. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.
В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что рост стоимости препаратов составил 1,9 процента. Он подчеркнул, что это значительно ниже уровня инфляции. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские компании производят 82 процента лекарств из списка жизненно важных.
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал в беседе с НСН, что Россия обеспечивает себя субстанциями для производства лекарственных препаратов внутри страны только на 20%, а 80% субстанций завозятся из-за рубежа, в том числе из «недружественных стран». В результате возникают проблемы с логистикой, поступлением нужных ингредиентов для производства лекарств. По прогнозу Шуляка, проблемы с доступностью ряда лекарств в России сохранятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru