Путин назвал процент заболевающих после COVID-вакцинации

До 10% привившихся от коронавируса в среднем заболевают COVID-19 в дальнейшем. Об этом сообщил президент России в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным.

Как подчеркнул глава государства, болезнь в этом случае проходит легко и без последствий. Если же заболевает непривитый человек, отдалённые последствия могут быть весьма тяжёлыми.

Президент признался, что некоторые люди из его ближайшего окружения недавно тоже переболели COVID-19 после вакцинация, и заболевания прошло в лёгкой форме, не потребовалось применять никаких серьёзных лекарственных препаратов.

«Вакцинация имеет смысл», - подчеркнул президент.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.

