Путин назвал процент заболевающих после COVID-вакцинации
До 10% привившихся от коронавируса в среднем заболевают COVID-19 в дальнейшем. Об этом сообщил президент России в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным.
Как подчеркнул глава государства, болезнь в этом случае проходит легко и без последствий. Если же заболевает непривитый человек, отдалённые последствия могут быть весьма тяжёлыми.
Президент признался, что некоторые люди из его ближайшего окружения недавно тоже переболели COVID-19 после вакцинация, и заболевания прошло в лёгкой форме, не потребовалось применять никаких серьёзных лекарственных препаратов.
«Вакцинация имеет смысл», - подчеркнул президент.
НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.
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