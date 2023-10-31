Пушистый доктор: Врачи поспорили о пользе кошек

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев, хоть и назвал воздействие кошек на человека позитивным, не счел опубликованное исследование чем-то серьезным. По его мнению, ученые просто отрабатывали деньги с полученного гранта.

«Взаимоотношения с животными всегда считается положительным фактором при многих заболеваниях. Не секрет, что животные снимают излишнюю тревогу у человека, что может послужить основным благоприятным фактором на течение заболевания. Однако, мне кажется, что говорить об этом с научной трибуны – преждевременно, но западные ученые живут на грантах, которые позволяют им какое-то время неплохо существовать на эти деньги. Так что проводить некие исследования все-таки надо, а через несколько лет может быть опровержение появится. Такие исследования не имеют под собой здравого смысла», - сказал врач НСН.

Врач-иммунолог Владимир Болибок и вовсе обрушился на кошек (да и на собак тоже), обвинив их во всех страшных грехах.

«Кошка – страшный аллерген, самый сильный из домашних животных. Я всем всегда советую перед тем, как заводить кошку, сделать тесты на аллергию. Еще кошка – источник инфекций. Даже если кошка никуда не выходит, у нее с рождения могут быть инфекции. На улице еще бегают все эти бездомные коты и собаки, гадят везде. Это все потом засыхает, превращается в пыль и по ветру разносится», - заявил собеседник НСН.