Пушистый доктор: Врачи поспорили о пользе кошек
Психолог Наумова увидела в кошках антидепрессант, врач-иммунолог Болибок - переносчика инфекции, а Куклачев - смысл жизни. Подробности - в кошачьем материале НСН.
Кошки оказывают благоприятное воздействие на ментальное здоровье человека, заявила НСН психолог Наталья Наумова. С ней согласились не все опрошенные эксперты, за что чуть не "вылетели" из статьи. Но беспристрастность редакции все же не позволила это сделать.
Ранее ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа почти на треть. Исследование длилось 10 лет. За это время в нем поучаствовали 4,43 тысячи американцев в возрасте от 30 до 75 лет. Среди них 3000 человек были владельцами кошек. Наблюдения показали, что смертность от инфаркта среди вторых была на 30% ниже. Наумова подтвердила догадки исследователей.
«Животные, которые позитивно относятся к хозяину, пушистые и милые, оказывают на человека терапевтический эффект. Хозяин гладит кошку, она тарахтит, лоснится, а человек чувствует свою значимость. А когда кошка хочет кушать – так и подавно! Человеку часто не хватает личной ценности. Именно нехватка такой ценности является одной из самых распространенных психологических травм в детстве, которую человек проносит через всю жизнь. Так вот именно домашние животные напоминают человеку, что он нужен и значим, помогая бороться с психологическими травмами. Это успокаивает и делает человека увереннее в себе», - отметила психолог.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев, хоть и назвал воздействие кошек на человека позитивным, не счел опубликованное исследование чем-то серьезным. По его мнению, ученые просто отрабатывали деньги с полученного гранта.
«Взаимоотношения с животными всегда считается положительным фактором при многих заболеваниях. Не секрет, что животные снимают излишнюю тревогу у человека, что может послужить основным благоприятным фактором на течение заболевания. Однако, мне кажется, что говорить об этом с научной трибуны – преждевременно, но западные ученые живут на грантах, которые позволяют им какое-то время неплохо существовать на эти деньги. Так что проводить некие исследования все-таки надо, а через несколько лет может быть опровержение появится. Такие исследования не имеют под собой здравого смысла», - сказал врач НСН.
Врач-иммунолог Владимир Болибок и вовсе обрушился на кошек (да и на собак тоже), обвинив их во всех страшных грехах.
«Кошка – страшный аллерген, самый сильный из домашних животных. Я всем всегда советую перед тем, как заводить кошку, сделать тесты на аллергию. Еще кошка – источник инфекций. Даже если кошка никуда не выходит, у нее с рождения могут быть инфекции. На улице еще бегают все эти бездомные коты и собаки, гадят везде. Это все потом засыхает, превращается в пыль и по ветру разносится», - заявил собеседник НСН.
Зато в защиту пушистых любимцев ожидаемо выступил народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Он рассказал НСН о магических успокаивающих свойствах кошек.
«Когда кошка мурчит, это все в такой частоте происходит, которая очень позитивно влияет на частоты нашего организма – снимает стресс и успокаивает. Когда гладишь кошку, она излучает энергию, когда кошка лежит в постели, она создает определенное биополе, которое благоприятно для сна. Недаром же кошка должна первой войти в дом, чтобы негативную энергию прогнать. Кошка облегчает наши духовные вирусы, то ли прогоняя, то ли утягивая куда-то. Лично со своего опыта могу сказать, как кошки мне помогли, когда меня все предали, из цирка уволили. Я тогда пришел домой, повеситься хотелось, а они все ко мне пришли, обняли, прижались и замурчали. И стало легче так, я подумал: «Да и хрен бы с ними! Я свой театр открою!» Мне вот скоро 80, а выгляжу я как 50-летний. Кошки омолаживают, стимулируют и дают внутреннюю поддержку», - заключил артист.
Ранее первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», что неофициальных разводчиков животных заставят выйти в правовое поле: платить налоги и отвечать за здоровье питомцев.
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