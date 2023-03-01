«Улыбнитесь»: Куклачев научил, как правильно поздравлять кошку
Как поздравить питомца с Днем Кошек, подружиться с ним и не стать его рабом, рассказал в эфире НСН дрессировщик кошек Юрий Куклачёв.
1 марта 2023 года в России отмечают День кошки. Этот милый и трогательный праздник – еще один повод показать питомцу свою любовь. Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН рассказал, как правильно поздравить своего питомца.
Как не стать «рабом» для кошки?
«Все зависит от человека, от хозяина. Вы можете воспитать кошку так, что вы всю жизнь будете её рабом, а можете сделать так, что вы будете другом для животного. Все как с детьми. Может быть так, что дети вырастут и куска хлеба не принесут, а может быть совсем иначе - они будут вам друзьями до последнего часа, будут вас ценить и уважать. Все зависит от воспитания», - отметил дрессировщик.
По его словам, кошкам обязательно нужно внимание.
«Кошки - единственные животные, которые не признают никакого насилия. Они любят только доброго человека. Нельзя завести кошку, а потом внимание не обращать. Они хотят общения. Нельзя только своими делами заниматься, а животному корма насыпать и забыть про него. По мнению кошки, если человек с ней не общается, то он уже не друг», - поделился Куклачёв.
Как понять для себя, «кошатник» ты или «собачник»?
«Что значит «кошатники» и «собачники»? Вы же не выходите на улицу, когда понимаете, что пора жениться или замуж выходить, не начинаете всех подряд рассматривать и выбирать по телосложению, цвету волос. Тут так же! Можно сколько угодно головой вертеть по сторонам, а потом в глаза кому-то посмотришь, а внутри волнение пошло. Один взгляд и понимаешь, что вот оно! Моё», - сказал дрессировщик.
Он напомнил любителям собак о большой ответственности за животное.
«Собачникам» вот этим напомнить надо, что с животными три раза в день гулять надо. А то заводят, почешут, поиграются и все. Это уже в какое-то издевательство над животными превращается. Собачка требует много времени», - заверил наш собеседник.
Он поведал историю из своей жизни о ненависти к кошкам.
«Одна женщина кричала прямо, что кошек ненавидит. Сама она врач. Когда дети в дом кошку принесли, она угрожала, что выкинет или убьет животное. Как-то котёнок маленький играл и провалился в кастрюлю с кипятком. Лапки ошпарил, плакать начал. Женщина тогда поняла, что любишь-не любишь, а животное спасать надо, врач же! Она стала примочки делать, мазать ранки, лечить котёнка. И вот когда он стал ей руки целовать в знак благодарности, она сказала: «Какая я глупая была, что не понимала до конца, что такое кошка!» Это же нежность, это теплота! Прижимаешь к себе, включается «моторчик». Это столько любви», - рассказал дрессировщик.
Как поздравить питомца в День Кошки?
«Питомца поздравлять очень просто! Возьмите перышко или мышку, поиграйте с ним, погладьте, прижмите к груди, если животное такое любит, конечно. Есть супер активные кошки. Все от породы зависит. Вы улыбнитесь! Почему обязательно поздравлять питомца именно в этот день? У меня вот День кошки каждый день. Это прекрасно», - заключил Куклачёв.
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