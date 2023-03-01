«Улыбнитесь»: Куклачев научил, как правильно поздравлять кошку

Как не стать «рабом» для кошки?

«Все зависит от человека, от хозяина. Вы можете воспитать кошку так, что вы всю жизнь будете её рабом, а можете сделать так, что вы будете другом для животного. Все как с детьми. Может быть так, что дети вырастут и куска хлеба не принесут, а может быть совсем иначе - они будут вам друзьями до последнего часа, будут вас ценить и уважать. Все зависит от воспитания», - отметил дрессировщик.

По его словам, кошкам обязательно нужно внимание.

«Кошки - единственные животные, которые не признают никакого насилия. Они любят только доброго человека. Нельзя завести кошку, а потом внимание не обращать. Они хотят общения. Нельзя только своими делами заниматься, а животному корма насыпать и забыть про него. По мнению кошки, если человек с ней не общается, то он уже не друг», - поделился Куклачёв.

Как понять для себя, «кошатник» ты или «собачник»?

«Что значит «кошатники» и «собачники»? Вы же не выходите на улицу, когда понимаете, что пора жениться или замуж выходить, не начинаете всех подряд рассматривать и выбирать по телосложению, цвету волос. Тут так же! Можно сколько угодно головой вертеть по сторонам, а потом в глаза кому-то посмотришь, а внутри волнение пошло. Один взгляд и понимаешь, что вот оно! Моё», - сказал дрессировщик.

Он напомнил любителям собак о большой ответственности за животное.

«Собачникам» вот этим напомнить надо, что с животными три раза в день гулять надо. А то заводят, почешут, поиграются и все. Это уже в какое-то издевательство над животными превращается. Собачка требует много времени», - заверил наш собеседник.

Он поведал историю из своей жизни о ненависти к кошкам.

«Одна женщина кричала прямо, что кошек ненавидит. Сама она врач. Когда дети в дом кошку принесли, она угрожала, что выкинет или убьет животное. Как-то котёнок маленький играл и провалился в кастрюлю с кипятком. Лапки ошпарил, плакать начал. Женщина тогда поняла, что любишь-не любишь, а животное спасать надо, врач же! Она стала примочки делать, мазать ранки, лечить котёнка. И вот когда он стал ей руки целовать в знак благодарности, она сказала: «Какая я глупая была, что не понимала до конца, что такое кошка!» Это же нежность, это теплота! Прижимаешь к себе, включается «моторчик». Это столько любви», - рассказал дрессировщик.

Как поздравить питомца в День Кошки?

«Питомца поздравлять очень просто! Возьмите перышко или мышку, поиграйте с ним, погладьте, прижмите к груди, если животное такое любит, конечно. Есть супер активные кошки. Все от породы зависит. Вы улыбнитесь! Почему обязательно поздравлять питомца именно в этот день? У меня вот День кошки каждый день. Это прекрасно», - заключил Куклачёв.

