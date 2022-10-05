Исследование: кошки оказались самыми популярными домашними животными в России

Из всех домашних животных жители России чаще всего заводят кошек, сообщают «Известия» со ссылкой на анализ, проведенный специалистами компании «СберМаркет».

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Эксперты проверили, товары для каких животных граждане покупают чаще всего. На первом месте оказались кошки, на этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. Второе место с большим отрывом занимают собаки (11%). Замыкают тройку товары для грызунов.

Среди всех городов чаще всего зоотовары покупают в Москве — около 25% от всех заказов. На втором месте — Санкт-Петербург, тройку лидеров закрывает Самара.

Кошки и собаки могут быть являться переносчиками бубонной чумы, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: Благотворительный фонд помощи бездомным животным "РЭЙ"
ТЕГИ:СобакиКошкиДомашние Животные
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