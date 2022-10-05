Исследование: кошки оказались самыми популярными домашними животными в России
Из всех домашних животных жители России чаще всего заводят кошек, сообщают «Известия» со ссылкой на анализ, проведенный специалистами компании «СберМаркет».
Эксперты проверили, товары для каких животных граждане покупают чаще всего. На первом месте оказались кошки, на этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. Второе место с большим отрывом занимают собаки (11%). Замыкают тройку товары для грызунов.
Среди всех городов чаще всего зоотовары покупают в Москве — около 25% от всех заказов. На втором месте — Санкт-Петербург, тройку лидеров закрывает Самара.
Кошки и собаки могут быть являться переносчиками бубонной чумы, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.
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