Эксперты проверили, товары для каких животных граждане покупают чаще всего. На первом месте оказались кошки, на этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. Второе место с большим отрывом занимают собаки (11%). Замыкают тройку товары для грызунов.

Среди всех городов чаще всего зоотовары покупают в Москве — около 25% от всех заказов. На втором месте — Санкт-Петербург, тройку лидеров закрывает Самара.

Кошки и собаки могут быть являться переносчиками бубонной чумы, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

