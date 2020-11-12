Медведев рассказал, какой должна быть цена на российскую вакцину
Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, стоимость препарата должна учитывать интересы и производителей, и потребителей. Во избежание высоких цен Медведев предложил включить вакцину в перечень жизненно важных лекарств.
Кроме того, он заявил, что продвижение российской вакцины за рубежом должно быть вне политики. Вместе с тем он не исключил политические элементы конкуренции на мировом рынке вакцин.
Ранее в Еврокомиссии объяснили, почему не хотят закупать вакцину «Спутник V». По словам, представителя ЕК Эрика Мамера, Евросоюз при выборе вакцины от коронавируса ориентируется на европейские компании.
Накануне Еврокомиссия утвердила контракт с немецким концерном BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины, как только будет окончательно доказана ее эффективность и безопасность.
Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Перед этим разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Медведев рассказал, какой должна быть цена на российскую вакцину
- В России создали уникальную лабораторию для непрерывной диагностики дорог
- Россельхознадзор заявил об отсутствии в РФ случаев заражения норок коронавирусом
- Голландская прокуратура не назначила экспертов по делу MH17
- СМИ назвали возможную причину прорыва трубы в Дзержинском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru