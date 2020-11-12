Медведев рассказал, какой должна быть цена на российскую вакцину

Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, стоимость препарата должна учитывать интересы и производителей, и потребителей. Во избежание высоких цен Медведев предложил включить вакцину в перечень жизненно важных лекарств.

Кроме того, он заявил, что продвижение российской вакцины за рубежом должно быть вне политики. Вместе с тем он не исключил политические элементы конкуренции на мировом рынке вакцин.

Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Ранее в Еврокомиссии объяснили, почему не хотят закупать вакцину «Спутник V». По словам, представителя ЕК Эрика Мамера, Евросоюз при выборе вакцины от коронавируса ориентируется на европейские компании.

Накануне Еврокомиссия утвердила контракт с немецким концерном BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины, как только будет окончательно доказана ее эффективность и безопасность.

Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Перед этим разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры