Медведев рассказал, какой должна быть цена на российскую вакцину

Цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, стоимость препарата должна учитывать интересы и производителей, и потребителей. Во избежание высоких цен Медведев предложил включить вакцину в перечень жизненно важных лекарств.

Кроме того, он заявил, что продвижение российской вакцины за рубежом должно быть вне политики. Вместе с тем он не исключил политические элементы конкуренции на мировом рынке вакцин.