Аналитики спрогнозировали начало отмены ограничений против коронавируса

Всё дело в том, что вакцинация займет много месяцев, считают аналитики.

Тем временем, зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду, что вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам в 2021 году.

На совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавируса зампредседателя Совбеза рассказал о подготовке вакцины центра «Вектор» к пострегистрационным испытаниям в регионах страны.

