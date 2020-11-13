Аналитики спрогнозировали начало отмены ограничений против коронавируса

Стабильная отмена ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, начнётся в мире с середины 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую компании Oxford Economics.

При этом возвращение к экономическому росту в тех, или иных странах, будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения.

Медведев рассказал, какой должна быть цена на российскую вакцину

Всё дело в том, что вакцинация займет много месяцев, считают аналитики.

Тем временем, зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду, что вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам в 2021 году.

На совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавируса зампредседателя Совбеза рассказал о подготовке вакцины центра «Вектор» к пострегистрационным испытаниям в регионах страны.

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ФОТО: pixabay.com
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