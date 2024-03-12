Психотерапевт заявила, что изоляция и стресс могут привести к деменции
Одной из наиболее опасных привычек, которая может привести к развитию деменции, является недостаток физической активности. Об этом рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева, сославшись на недавнее исследование ученых Кембриджского университета.
По словам специалиста, регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения, питанию мозга кислородом и питательными веществами, что помогает предотвратить это опасное заболевание.
Важно также следить за питанием, включая в рацион больше фруктов, овощей и здоровых жиров.
На работе мозга могут сказаться стресс и депрессия, поэтому важно научиться справляться с негативными эмоциями и находить способы расслабления и отдыха, подчеркнула психотерапевт в интервью Газете.Ru.
К ухудшению памяти и когнитивных функций может привести и недостаток сна. Кроме того, специалист посоветовала отказаться или свести к минимуму вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя.
Развитию деменции может способствовать социальная изоляция и недостаток умственной активности.
Спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок, объяснила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru