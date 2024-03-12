Психотерапевт заявила, что изоляция и стресс могут привести к деменции

Важно также следить за питанием, включая в рацион больше фруктов, овощей и здоровых жиров.

На работе мозга могут сказаться стресс и депрессия, поэтому важно научиться справляться с негативными эмоциями и находить способы расслабления и отдыха, подчеркнула психотерапевт в интервью Газете.Ru.

К ухудшению памяти и когнитивных функций может привести и недостаток сна. Кроме того, специалист посоветовала отказаться или свести к минимуму вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя.

Развитию деменции может способствовать социальная изоляция и недостаток умственной активности.

Спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок, объяснила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.

