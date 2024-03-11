«Отработать за блины»: Диетолог объяснила, как «оторваться» на Масленицу
Лучшим выбором для блинов на Масленицу станут амарантовая и конопляная мука, сказала в эфире НСН Маргарита Королева, предупредив обжор, что за «залихватскую» неделю придется отрабатывать в Великий пост.
Спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок, объяснила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
В России в 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта. Широкая Масленица наступит с четверга, а с 18 марта у православных начинается Великий пост.
«Если человек спортивный, с нормальным индексом массы тела и поддерживает форму, он может каждый день съедать по три-четыре блинчика. Это не отразится на его фигуре, потому что полученные калории он все равно отработает. Но есть люди, кому будет вполне достаточно и двух блинчиков в день, чтобы за масленичную неделю не только набрать вес, но и получить проблемы с желудочно-кишечным трактом или повысить уровень инсулина при наличии сахарного диабета», - сказала Королева.
Она также посоветовала блины из конопляной и амарантовой муки.
«Многое зависит от муки, из которой делаются блины и самих начинок. Если это будет шоколадная паста, мед, варенье или другие высокоуглеводные компоненты, любой человек наберет в весе, если есть такое каждый день. Если же это будет конопляная, гречишная или амарантовая мука с начинками, содержащими овощи, зелень, ягоды или фрукты, здесь сложно будет существенно прибавить в весе», - пояснила диетолог.
При этом Королева допустила, что кто-то захочет и «оторваться» на Масленицу.
«Либо кто-то на этой неделе оторвется, согласно русской залихватской традиции, и отработает во время Великого поста. Поэтому пусть будут блинчики, это очень хорошо. Люди ходят в гости, к теще на блины, пусть будет так. Однако, безусловно, тем, у кого есть какие-то поломки в организме, надо быть несколько сдержаннее, внутренний "стоп" должен срабатывать для того, чтобы потом не было мучительно больно», - заключила собеседница НСН.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что в рамках фестиваля «Московская Масленица», который пройдет c 11 по 17 марта, его гостям предложат 50 видов блинов, а также 200 начинок и соусов, отмечает «Радиоточка НСН».
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