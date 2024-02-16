Врач Голощапов-Аксенов предупредил об опасностях атеросклероза сосудов

По его словам, заболевание опасно развитием различных осложнений, в том числе инфарктом миокарда, инсультом головного мозга и гангреной конечностей.

Он указал, что атеросклероз является основной причиной деменции, может привести к импотенции у мужчин, а также тромбозам и эмболиям артерий почек и кишечника.

Врач указал, что избежать осложнений от атеросклероз вполне возможно, для этого следует «внимательно оценить свое здоровье» и при наличии симптомов обратиться к кардиологу и сердечно-сосудистому хирургу, неврологу.

«Это частое головокружение, шум в голове и ушах, сдавливающая боль или жжение в груди и одышка, онемение мышц нижних конечностей, зябкость стоп, боль в ногах во время ходьбы или усиление болей в стопах в положении лежа и во время сна», — заключил Голощапов-Аксенов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление 50 граммов жареного вместе с яйцами красного мяса в день увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, ускоряет течение атеросклероза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

