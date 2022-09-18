Психотерапевт раскрыл способ согреться силой мысли
Пока не включили отопление, можно попытаться согреться, применяя различные психологические практики, рассказал Газете.ru врач-психотерапевт, основатель Института психосоматики Артем Толоконин.
Главный секрет – в расслаблении.
«Изменить физические ощущения можно с помощью правильных мыслей. Для этого достаточно сместить фокус на тело, поэтапно расслабляя каждую мышцу от макушки до пят. Если делать эту практику методично, не спеша и не пропуская ни одну зону тела, то, как правило, начинает ощущаться пронизывающая волна тепла», — заявил Толоконин.
Также помогут ощутить тепло дыхательные упражнения. Психотерапевт также рассказал соответствующую методику.
«Техника следующая: вдох медленный и глубокий на четыре счета. Затем пауза такой же длительности. После ― медленный выдох и пауза на четыре счета перед вдохом. Определенный такт дыхания успокаивает нервную систему», — отметил он.
Диетолог Елена Соломатина заявила, что в холодные дни согреться поможет не только горячий чай, сообщает NEWS.ru. По её словам, с приходом осени следует включить в рацион различные супы, а также разогревающие специи, такие, как перец, имбирь, чеснок.
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