Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться
Диетолог Елена Соломатина заявила, что в холодные дни согреться поможет не только горячий чай, сообщает NEWS.ru.
По её словам, с приходом осени следует включить в рацион различные супы, а также разогревающие специи, такие, как перец, имбирь, чеснок.
«Также продукты, которые тяжелее перевариваются... Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба», — подчеркнула эксперт.
Также Соломатина добавила, что лучше всего разогревает мясо со специями.
Ранее врач-невролог Павел Хорошев заявил, что страдающим мигренью людям необходимо ограничить употребление ряда продуктов питания, в том числе жирное мясо и вино, а также кофе и чай.
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