Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться

По её словам, с приходом осени следует включить в рацион различные супы, а также разогревающие специи, такие, как перец, имбирь, чеснок.

«Также продукты, которые тяжелее перевариваются... Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба», — подчеркнула эксперт.

Также Соломатина добавила, что лучше всего разогревает мясо со специями.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев заявил, что страдающим мигренью людям необходимо ограничить употребление ряда продуктов питания, в том числе жирное мясо и вино, а также кофе и чай.