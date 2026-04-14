Россиянам назвали причину ухудшения работы мозга после 35 лет
Причинами того, что после 35 лет у человека ухудшается память, рассеивается внимание и ему становится сложнее концентрироваться на задачах, зачастую являются хронический стресс и эмоциональное выгорание. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-психиатр и эксперт соцпроекта «Деменция.net» Мария Штань.
По её словам, постоянное напряжение приводит к ослабеванию нейронных связей в префронтальной коре, уменьшению объёма серого вещества в гиппокампе, снижению уровня нейротрофического фактора и падению активности серотонин- и дофаминергических систем.
Эксперт отметила, что предотвратить выгорание можно за счёт снижения нагрузки на мозг. Для этого нужно отделить работу от личной жизни и не брать задачи на дом, выделить время на отдых, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, меньше общаться в соцсетях, обеспечить сбалансированное питание и спать не менее 7-8 часов.
«Вовремя взятый выходной, прогулка без телефона или просто спокойный вечер с семьей работают не хуже лекарств, если речь идёт о профилактике», — подчеркнула Штань.
Психиатр добавила, что если симптомы не исчезают, то лучше обратиться к специалисту для уточнения состояния здоровья.
Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич заявил, что в России больше других подвержены депрессии специалисты, работающие в постоянном контакте с другими людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
