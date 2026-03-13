Россияне рассказали, какие меры борьбы с алкоголизмом считают эффективными
По мнению россиян, эффективнее всего бороться с алкоголизмом помогает создание здорового образа жизни, а самая непопулярная мера — полный запрет алкоголя, сказал НСН Игорь Селезнев.
Самыми эффективными мерами борьбы с алкоголизмом являются здоровый образ жизни, рост качества и доступности медпомощи и реабилитации, а также запрет рекламы алкоголя. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев.
«С точки зрения наших респондентов, в первую очередь назывались такие меры по борьбе с алкоголизмом, как создание здорового образа жизни (78%), повышение качества и доступности медицинской помощи и реабилитации лиц с алкогольной зависимостью (67%), недопущение рекламы алкогольной продукции и пропаганды потребления алкоголя (64%), борьба с нелегальной продажей алкоголя (61%), повышение возрастного ценза при продаже алкоголя с 18 до 21 года (44%). Среди дополнительных мер — запрет “наливаек” в жилом фонде (42%), торговля только в специализированных магазинах (38%) и ограничение часов продажи алкоголя (27%)», — сказал Селезнев.
Перечислил собеседник НСН и те меры борьбы с алкоголизмом, которые россияне считают непопулярными.
«В числе непопулярных мер оказались принудительное лечение (26%), восстановление вытрезвителей (24%), повышение цен (19%) и полный запрет алкоголя (9%)», — подытожил он.
С 1 марта в Республике Алтай запретили продажу алкоголя по воскресеньям и праздникам. В будни время продаж ограничено: пн‑чт — 11:00–19:00, пт — 11:00–16:00, сб — 11:00–14:00. Также нельзя торговать алкоголем в магазинах внутри многоквартирных домов.
В Вологодской области запретили выставлять алкоголь ближе 3 м от касс и продавать его в подвалах, на цокольных этажах и в домах со входами со стороны подъездов. Для ресторанов и кафе в многоэтажках с пн по пт продажа алкоголя запрещена, в сб и вс — только с 12:00 до 23:00 (кроме заведений в гостиницах и театрах с лицензией).
В Карелии торговать алкоголем в многоквартирных домах можно лишь в магазинах площадью от 70 кв. м не на цокольном/подвальном этаже. Исключение — универмаги свыше 300 кв. м, визуально расположенные на первом этаже. Ограничения также коснулись магазинов в переведённых из жилых в нежилые помещениях без отдельного входа для погрузки алкоголя.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что страшные этикетки не спасут россиян от алкоголизма.
Горячие новости
- Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»
- Делягин назвал страшные последствия «перегибов» в борьбе с алкоголем
- В Тегеране прогремел взрыв неподалеку от массового шествия
- В Госдуме забили тревогу из-за «алкогольной мафии» в регионах
- Котяков: Средняя зарплата россиян за 2025 год выросла на 13,5%
- Все решено: Почему критика балета не отдалит Шаламе от «Оскара»
- Депутат Делягин заявил об искоренении алкоголизма среди молодежи
- Россияне рассказали, какие меры борьбы с алкоголизмом считают эффективными
- Суд оштрафовал Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
- «НАШЕ Радио» зазвучало в приморском Арсеньеве