Перечислил собеседник НСН и те меры борьбы с алкоголизмом, которые россияне считают непопулярными.

«В числе непопулярных мер оказались принудительное лечение (26%), восстановление вытрезвителей (24%), повышение цен (19%) и полный запрет алкоголя (9%)», — подытожил он.

С 1 марта в Республике Алтай запретили продажу алкоголя по воскресеньям и праздникам. В будни время продаж ограничено: пн‑чт — 11:00–19:00, пт — 11:00–16:00, сб — 11:00–14:00. Также нельзя торговать алкоголем в магазинах внутри многоквартирных домов.



В Вологодской области запретили выставлять алкоголь ближе 3 м от касс и продавать его в подвалах, на цокольных этажах и в домах со входами со стороны подъездов. Для ресторанов и кафе в многоэтажках с пн по пт продажа алкоголя запрещена, в сб и вс — только с 12:00 до 23:00 (кроме заведений в гостиницах и театрах с лицензией).



В Карелии торговать алкоголем в многоквартирных домах можно лишь в магазинах площадью от 70 кв. м не на цокольном/подвальном этаже. Исключение — универмаги свыше 300 кв. м, визуально расположенные на первом этаже. Ограничения также коснулись магазинов в переведённых из жилых в нежилые помещениях без отдельного входа для погрузки алкоголя.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что страшные этикетки не спасут россиян от алкоголизма.

