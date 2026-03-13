«Современная молодежь не пьет. Если сравнить отношение к алкоголю в разных поколениях, то сейчас потребление алкоголя является признаком неудачливости, неадекватности, неправильного отношения к жизни и к себе. Раньше люди пили все подряд. Сейчас, если кто-то и пьет, то выбирает слабоалкогольные напитки. Они выпивают бутылочку белорусского сидра и останавливаются. Это движение культурного употребления алкоголя», — сказал Делягин.

С 1 марта в Республике Алтай запрещена продажа алкоголя по воскресеньям и праздникам, а в будни — только в ограниченное время (пн‑чт: 11:00–19:00, пт: 11:00–16:00, сб: 11:00–14:00). Торговля в многоквартирных домах также под запретом.



В Вологодской области алкоголь нельзя размещать ближе 3 м от касс и продавать в подвалах и на цокольных этажах, а также в домах с подъездами со стороны входов. В многоэтажках рестораны и кафе не могут продавать спиртное с пн по пт, в сб и вс — лишь с 12:00 до 23:00 (исключение — заведения с лицензией в гостиницах и театрах).



В Карелии алкоголь разрешено продавать в многоквартирных домах только в магазинах от 70 кв. м (не на цокольном/подвальном этаже). Исключение — универмаги свыше 300 кв. м, визуально находящиеся на первом этаже. Ограничения затронули и магазины в бывших жилых помещениях без отдельного входа для погрузки алкоголя.

Ранее руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев заявил, что число россиян, не употребляющих алкоголь, за последние 20 лет выросло в полтора раза.

