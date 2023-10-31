Психолог: стресс может помочь в борьбе с онкологией

Эксперт напомнил, что одной из реакций организма на стресс является учащенное дыхание. У человека наступает гипоксия - нехватка кислорода.

«В это время может наблюдаться снижение роста раковых клеток, а иммунная система начинает эффективнее с ними бороться», – приводит слова психолога «Газета.Ru».

Блинков сослался на исследование ученых из США. Они выяснили, что испытывавшие сильный стресс, но не считавшие его вредным, имели меньшую вероятность умереть по сравнению с теми, кто редко находился в стрессовом состоянии.

В беседе с «Радиоточкой НСН» врач-онколог Андрей Пылев заявил, что увеличение количества диагнозов таких заболеваний связано с улучшением первичной диагностики в российских поликлиниках.

