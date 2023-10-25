Онколог назвал возраст первой проверки на наличие раковых клеток

По его словам, опухолевые клетки в организме возникают постоянно, и за этим нужно следить.

«Здоровый человек должен ориентироваться на имеющиеся факторы риска – это, например, плохие привычки, работа в профессионально вредной среде», – отметил врач.

Он рассказал, что для каждого фактора риска разработаны специальные алгоритмы, из которых можно узнать про возраст, в котором необходимо начать проверяться.

Что касается методов диагностики раковых клеток, то тут онколог советует обратиться к стандартному комплексу – УЗИ, рентген, эндоскопия и анализы крови и всех выделений. И в первую очередь всегда стоит проверять легкие, кожу и ЖКТ – они больше всего подвержены воздействию внешних факторов, добавил онколог.

Ранее в России стали чаще ставить связанные с раком диагнозы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

