Онколог назвал возраст первой проверки на наличие раковых клеток
В организме человека около 40 триллионов клеток и среди них всегда происходят сбои программ поведения и строения, заявил онколог Евгений Черемушкин, сообщает «ФедералПресс».
По его словам, опухолевые клетки в организме возникают постоянно, и за этим нужно следить.
«Здоровый человек должен ориентироваться на имеющиеся факторы риска – это, например, плохие привычки, работа в профессионально вредной среде», – отметил врач.
Он рассказал, что для каждого фактора риска разработаны специальные алгоритмы, из которых можно узнать про возраст, в котором необходимо начать проверяться.
Что касается методов диагностики раковых клеток, то тут онколог советует обратиться к стандартному комплексу – УЗИ, рентген, эндоскопия и анализы крови и всех выделений. И в первую очередь всегда стоит проверять легкие, кожу и ЖКТ – они больше всего подвержены воздействию внешних факторов, добавил онколог.
Ранее в России стали чаще ставить связанные с раком диагнозы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru