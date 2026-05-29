На первых порах и мужчины, и женщины, как правило, лояльны к вредным привычкам друг друга, но уже в крепких отношениях вредная привычка может сыграть роль спускового крючка и привести к расставанию. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Большинство россиян назвали курение минусом при выборе партнера. Так считают 90% мужчин и 93% женщин, пишут «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-знакомств Mamba. При этом привычки в анкете проверяют заранее 92% женщин и 86% мужчин. Панфилова раскрыла, когда курение в паре может стать камнем преткновения.

«Если пара только образуется, то люди более лояльны к вредным привычкам. Однако здесь не сама вредная привычка может быть фатальна для отношений, как все, что вокруг этой привычки. Например, человек курит дома, или перед тем, как лечь спать – это может стать причиной распада пары. Или когда речь идет о здоровье. К примеру, врач посоветовал не находиться рядом с курильщиками из-за ослабленного иммунитета. Понятно, что страх за свое здоровье подталкивает к тому, чтобы ставить жесткие условия. Или если это касается ребенка. В таких случаях мать будет отсекать все, что может замедлить выздоровление ребенка, и тоже поставит его отцу жесткое условие», - рассказала она.