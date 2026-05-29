Бесхозные жилье и земли в деревнях предложили бесплатно отдавать бойцам СВО

Бесхозные земельные участки и дома в сельской местности предлагают бесплатно передавать участникам СВО. С такой инициативой выступил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов, сообщает «Газета.Ru».

По словам парламентария, купить землю и построить жилье стоит недешево, а возродить село могут только молодые семьи. Принятие такой нормы, считает он, решит сразу две задачи: поддержит ветеранов боевых действий и вернет жителей в сельскую местность.

Сенатор напомнил, что в некоторых регионах участники СВО уже имеют право на бесплатное получение земельных участков. Однако его инициатива расширяет эту меру — предлагается отдавать не просто землю, а готовые дома с участками, которые остались без хозяев.

Из-за естественной убыли населения и оттока в города в российских селах скопилось много бесхозных объектов. Если у бывшего владельца нет наследников, имущество переходит государству. Сейчас его продают, а авторы инициативы предлагает не продавать, а бесплатно передавать участникам СВО.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с НСН заявил, что списание долгов участникам СВО не ударит по банкам.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
