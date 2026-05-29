Бизнес Романа Товстика по продаже БАДов заработал 20 млрд рублей в 2025 году

Компания «НЛ Континент», учредителем которой является возлюбленный Полины Дибровой Роман Товстик, заработала рекордные 20 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.

По данным издания, выручка фирмы за прошлый год составила 29 млрд рублей (в 2024-м было 14 млрд), а чистая прибыль достигла 1,9 млрд рублей. Еще три бизнеса Товстика принесли дополнительно 220 млн рублей.

«НЛ Континент» занимается продажей биологически активных добавок и пищевых добавок. В прошлом году на фоне развода предпринимателя и скандала с Дибровой появлялись слухи о намерении партнеров исключить его из бизнеса, но этого не произошло.