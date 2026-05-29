Бизнес Романа Товстика по продаже БАДов заработал 20 млрд рублей в 2025 году
Компания «НЛ Континент», учредителем которой является возлюбленный Полины Дибровой Роман Товстик, заработала рекордные 20 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.
По данным издания, выручка фирмы за прошлый год составила 29 млрд рублей (в 2024-м было 14 млрд), а чистая прибыль достигла 1,9 млрд рублей. Еще три бизнеса Товстика принесли дополнительно 220 млн рублей.
«НЛ Континент» занимается продажей биологически активных добавок и пищевых добавок. В прошлом году на фоне развода предпринимателя и скандала с Дибровой появлялись слухи о намерении партнеров исключить его из бизнеса, но этого не произошло.
В апреле 2026 года фирма подала иск о защите деловой репутации против Виктории Бони. Сторонам удалось урегулировать конфликт без суда, заявление было возвращено.
Ранее адвокат отверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Последняя капля: Когда вредная привычка может разрушить отношения
- Опрос: Жители России боятся показаться финансово неграмотными
- Бизнес Романа Товстика по продаже БАДов заработал 20 млрд рублей в 2025 году
- Телеграм: Удары возмездия и попытка теракта в Усть-Луге
- Россельхознадзор опроверг введение ограничений на овощи из Узбекистана
- Путин: Россия будет добиваться, чтобы авто не ввозили в Россию без пошлин
- «Четверть дневной нормы»: Продеус раскрыл правду о безобидных перекусах
- Путин сообщил о скором завершении конфликта на Украине
- Эксперт рассказала россиянам, сколько можно сэкономить на доставке еды
- Финляндия передает Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро