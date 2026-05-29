Люди часто не считают перекусы за еду, тогда как в одном таком мини-приеме пищи может быть до четверти калорий от дневной нормы. Об этом НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Частые перекусы вредны для здоровья, когда они превращаются в фоновый прием пищи. Об этом заявила нутрициолог Марина Жигульская, ее слова приводит «Лента.ру». Продеус объяснил, что тут не имеется ввиду вред от частого приема пищи, так как есть лучше всего пять раз в день.

«Я говорю, что надо есть пять раз в день, потому что когда у тебя дробное питание, то ты незаголодаешь. Соответственно, не будет желания употребить большое количество калорий и углеводов, и у организма не будет необходимости выбрасывать большой пик инсулина. Так что этот нутрицолог, скорее всего, против, чтобы человек неконтролируемо перекусывал. Потому что такие люди обычно теряют берега. Считается, что перекусы – это не еда, однако они в основном состоят из быстрых углеводов. Это печеньки, конфетки, орешки. А если человек еще и пьет латте с печеньем, то в таком перекусе вообще 300-400 килокалорий. Если вы находитесь на адекватном рационе - полторы тысячи-две тысячи килокалорий, то это чуть ли не четверть дневной нормы», - рассказал он.