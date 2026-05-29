Телеграм: Удары возмездия и попытка теракта в Усть-Луге
Москва отомстила за Старобельск, Владимир Путин совершил рабочую поездку в Казахстан, а отношения России с Арменией стали еще более напряженными.
Рабочая поездка Путина в Казахстан
В среду президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом.
«Харисов о политике» рассуждает о значимости контактов с соседними странами:
«Для президента поездки по СНГ сейчас важны не только из-за слов о союзничестве, но и потому что через соседей идут расчеты, логистика, совместные проекты и вся та инфраструктура, без которой в новых условиях уже нельзя работать. <…> Уверен, что после этого визита на Казахстан выйдут европейцы и начнут навязывать свои условия сотрудничества. Далее останется только наблюдать. Похожая история уже произошла в Армении. Ереван решил сидеть на двух стульях: сохранить доступ к российскому рынку и параллельно развивать сотрудничество с Западом и США. Российская сторона прямо предупреждала, что такие действия поставят под вопрос работу армянского бизнеса в России. Армянские власти сами признавали сложности с экспортом в Россию и связывали их с напряженностью в отношениях. На этом фоне товарооборот Армении со странами ЕАЭС в 2025 году сократился примерно на 38%. Поэтому история про "два стула" обычно заканчивается очень просто: в какой-то момент приходится выбирать».
«Банкста» отмечает один из главных результатов поездки:
«Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Президенты стран утвердили пакет документов, включая декларацию о семи основах стратегического союзничества. Владимир Путин заявил, что отношения стран достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Объем торговли между Москвой и Астаной скоро превысит отметку в $30 млрд, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным».
Сенатор Владимир Джабаров напоминает, что на контракт на строительство АЭС в Казахстане, помимо «Росатома», претендовали компании из Китая, Южной Кореи и Франции:
«Но, как и прогнозировалось, "Росатом" оказался объективно вне конкуренции: 30 энергоблоков в 9 странах, четыре пуска только в 2026 году – ни один конкурент такими компетенциями не обладает. Наши атомные технологии – одни из самых передовых в мире и по опыту, и по стандартам безопасности. Это признают и в МАГАТЭ, и у наших конкурентов – пусть и сквозь зубы. Кроме того, у России и Казахстана – общая инженерная школа, общие стандарты, кадры, выученные в МИФИ, оборудование, уже сегодня частично производимое на казахстанских заводах».
«СОСЕДИ | Центральная Азия» подчеркивает, что сотрудничество России и Казахстана не ограничивается энергетической сферой:
«Россия и Казахстан реализовали уникальный проект – беспилотные грузовики проехали по маршруту между Москвой и Астаной. Впервые в мировой практике они прошли международный маршрут длиной около 3 000 км за двое суток, сократив время в пути более чем в два раза, следует из презентации, которую представили Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву. Проект реализовали с помощью ПАО "КАМАЗ". Для дальнейшего развития беспилотных перевозок страны планируют приступить к совместному формированию институциональной базы и необходимой инфраструктуры».
«Стан-Центр» приводит мнение казахстанского политологаАлибека Тажибаева:
«Этот государственный визит – дань уважения казахстанско-российским отношениям и дополнительный стимул для того, чтобы закрепить предварительные договоренности и текущие рабочие процессы между Казахстаном и Российской Федерацией. Основной акцент будет связан с экономическим взаимодействием, увеличением потока прямых иностранных инвестиций, технологическим обменом и увеличением товарооборота. <…> Нельзя теперь убирать из контекста визита взаимодействие на фоне ближневосточного кризиса. Это тоже очень сильно повлияет на повестку встреч, потому что добавило дополнительное количество вопросов в повестку. Миротворческая повестка в этом году стала еще более актуальной, чем в ноябре прошлого года».
Теракт в Старобельске и ответные удары
В конце прошлой недели ВСУ нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В здании находились 86 подростков, погиб 21 человек. Минобороны России в ответ нанесли массированный удар по целям в Киеве и области, в том числе «Орешником».
«Всевидящее око» поражается идиотизму украинской пропаганды:
«У властей Украины реально голова набекрень. А может, просто на воре шапка горит. После воздушной атаки колледжа в Старобельске они пытались неумело оправдываться, что в здании якобы находилось производство беспилотников и что оттуда ученики чуть ли не производили массовые запуски по Украине. Когда множество иностранных корреспондентов показало ролики с места событий, с развороченными взрывами учебными коридорами и разбросанными тетрадями, подлые, но глупые власти Украины, считающие себя самыми умными и хитрыми, резко сменили тактику. Теперь Киев внес сотрудников и педагогов колледжа в Старобельске, по которому ВСУ нанесли террористический удар, в базу экстремистского сайта "Миротворец" – на том основании, что они якобы виновны, внимание, в "геноциде украинского народа путем принудительного изменения национальной идентичности украинских детей". Украинская пропаганда искренне уверена, что это достаточное основание для того, чтобы убить 21 человека, в основном тех самых "украинских детей"».
Сенатор Алексей Пушков указывает на лицемерие Запада:
«Запад никак не может оправдать целенаправленный удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске: убийство спящих детей оправдать невозможно. А потому его представители изворачиваются и скашивают глаза к носу, демонстрируя чудеса подлости. Они врут, зная, что врут, даже обвиняют саму Россию (!), как Дания и Латвия в СБ ООН, либо пытаются замалчивать это чудовищное преступление и делают вид, что ничего не произошло. Но у них не нашлось ни слова осуждения в адрес киевского режима...»
«338» интересуется:
«Хотелось бы иметь представление о списке стран, выразивших соболезнования России в связи с терактом в Старобельске. <…> Нельзя утверждать, что таких стран нет. Скорее соболезнования направлялись по неформальным дипломатическим каналам. Потому что признание логической цепочки "теракт в Старобельске, в России, организовали и реализовали в Киеве, на Украине". А такую цепочку – формально, а тем более официально –признавать никак нельзя. Никак нельзя. И дело здесь совсем не в соболезнованиях по факту трагедии».
«Политтранзит» пишет о последствиях российских ударов возмездия:
«Утром в воскресенье Киев напоминал сцену из постапокалиптического фильма. Весь город был затянут дымом. Согласно официальным заявлениям, было зафиксировано более 40 очагов повреждений и возгораний в разных районах. По данным тепловых аномалий оперативных спутниковых инфракрасных снимков, в Киеве бушевали несколько сильнейших пожаров в промышленных районах. Сильнейшие разрушения получили логистический комплекс в районе аэродрома "Чайка", заводы "Артем", "Аналитприбор", бывший завод "Реле и автоматика", а также склад торговой сети АТБ, который начал повторно детонировать. <…> Зато в отчетах украинских военных все хорошо: дескать, перехвачено 87% воздушных средств поражения. В сводке утверждается, что ВС РФ запустили по Украине 90 ракет и 600 БПЛА различных типов, из которых сбито 55 и 549 соответственно. Признается, что ЗРК "Пэтриот" не смогли поразить ни одной ракеты "Орешник", "Кинжал", "Циркон". Мол, сбивались только крылатые "Искандеры", и то не все».
«Доктор Z прописал» отмечает, что граждане России единодушно поддержали удары возмездия:
«Реакция в нашей стране совершенно однозначна: все по делу, надо как можно жестче и желательно как можно чаще. Киевский режим пытается использовать теракты и обстрелы российских городов как метод психологической войны. Может, у этой банды и их западных покровителей и в самом деле есть какая-то надежда на раскол в нашем обществе. Но каждый такой удар только укрепляет в российском обществе запрос на многократно усиленное возмездие. "Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", – так прокомментировал сегодняшний удар зампред Совбеза Дмитрий Медведев. И с этим можно только согласиться. Ну и как дополнительный штрих – после сегодняшней ночи некоторые депутаты Верховной Рады заголосили про необходимость мира. После удара по колледжу в Старобельске эти же деятели помалкивали».
Предотвращение теракта в Усть-Луге
Сотрудники ФСБ совместно с Минобороны и Росгвардией обезвредили взрывные устройства, обнаруженные на корпусе танкера «Аррхениус», который прибыл в российский порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена.
«Мейстер» задает вопрос:
«Инцидент с обнаружением мин на корпусе газовоза, прибывшего Усть-Лугу из Бельгии, интересен тем, что кроме как в Бельгии крепить эти мины было негде. Промежуточных остановок не было, по пути не подберешься. Дальше один важный вопрос. Это бельгийцы сами чудят или украинцев у себя поселили и закрыли глаза? В версию "украинцы прокрались незаметно" поверить не готовы: охрана в таких местах как газовый терминал не видит только то, что ей приказано не видеть».
«Россия в ОБСЕ» цитирует выступление постпреда РФ Дмитрия Полянского на заседании Постоянного совета ОБСЕ:
«На борту прибывшего в Усть-Лугу из Антверпена газовоза "Аррхениус" обнаружены мины, прикрепленные снаружи. Террористические методы киевского режима Европа не просто не осуждает, а разделяет. Есть все основания предполагать, что в следующий раз дроны для убийства детей запустят из стран НАТО. Не удивляйтесь тогда нашему жесткому и беспощадному ответу. На западные элиты надежды почти нет, на общественное мнение – есть. Джефри Сакс в открытом письме канцлеру ФРГ призвал вернуть ОБСЕ роль центрального форума европейской безопасности. Но с учетом того, во что вы превратили Организацию, на еебудущее сегодня не поставит ни одна букмекерская контора. Сохранять мир в Европе приходится не через ОБСЕ, а вопреки ей – это вы доказываете нам еженедельно».
«ПолитНавигатор. Новости и аналитика» взял комментарий у главы донецкого исполкома «Единой России» АлексеяМуратова:
«Кто отдал приказ? Ответ очевиден. Следственный комитет и ФСБ прямо заявили: мины – заводского производства, и изготовлены они в одной из стран НАТО. Точка. Самолеты-разведчики НАТО и так уже который месяц используют воздушное пространство Прибалтики для подготовки ударов украинскими дронами по нашей гражданской инфраструктуре. Теперь, видимо, перешли к тотальному минированию кораблей в европейских портах. Причем спецслужбы не исключают, что диверсанты действовали не сами по себе. Без прикрытия местных властей или спецслужб провернуть такое в крупнейшем порту Европы практически невозможно. А схема стара, как мир: судно отправили на якорную стоянку почти на полтора дня – якобы из-за забастовки докеров. Идеальные условия, чтобы под покровом ночи закрепить под днищем взрывчатку. Все логично, кроме одного: этот спектакль с "забастовкой" по сценарию НАТО снова оказался раскрыт».
Журналист Александр Хроленко подчеркивает:
«Европа стремится к энергетической независимости методом подрыва стратегических международных газопроводов и российских судов в Балтийском море. Антироссийская "игра с огнем" неразумна, опасна, и самоубийственна для ЕС. Россия обладает оружием, способным полностью уничтожить любые цели и даже страны. <…> Попытка подрыва газовоза "Аррхениус" – материализация внешней политики целого ряда государств ЕС. Возмездие неизбежно. Полет "Орешника" в Берлин, Париж и Лондон становится реальностью, которую европейские лидеры маниакально формируют и приближают».
«АДЕКВАТ Z» размышляет о возможных последствиях предотвращенного теракта:
«Если бы мины сработали после загрузки пропаном или бутаном, число жертв исчислялось бы сотнями, а сроки восстановления порта месяцами – и Антверпен после этого имел бы все шансы не проснуться от ответной полусотни килотонн. И именно к этому сценарию планировщики теракта, во-первых, могли осознанно стремиться, во-вторых, не лишены возможности продолжать его провоцировать похожими способами. Все эти линии сплетаются воедино практически в прямом эфире, и последняя из них криком кричит, огненными письменами в небеси полыхает: страх потерян, прямого возмездия по собственным сусалам не могут себе даже представить. И если он не вернется, наблюдаемо и проверяемо, вследствие всего того, что со дня на день ждет хохлов, альтернатив прямому вразумлению евросволочи на следующем такте видно уже особо не будет».
Подготовка к выборам
Авторы каналов следят за подготовкой к сентябрьским выборам и к главной предвыборной кампании – в Госдуму.
«Мюсли вслух» пишут, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжает свою эволюцию:
«Если в 2020 году ДЭГ применялся в 6-7 регионах, то в прошлом электоральном цикле – уже в 24. В этом году, как недавно рассказали в ЦИК РФ, заявки на участие в ДЭГ подали 34 субъекта. Сегодня ДЭГ уже не выглядит какой-то технологией из будущего, вокруг которой было столько восторгов, недоверия и споров еще несколько лет назад, но воспринимается буднично, став привычной частью избирательных процессов. Даже оппозиция перестала его так рьяно критиковать, когда увидела, что государственная цифровая система начинает работать в ее пользу. Так, в 2024 году только 2 из 7 губернаторов смогли в электронном голосовании показать результат выше, чем при обычном волеизъявлении на участках. В прошлом году 6 из 10 губернаторов уступили в ДЭГ по сравнению с участками, так как мобилизовать своих сторонников для электронного голосования труднее. При честности подсчета результатов ДЭГ сохраняет свой главный козырь: удобство для избирателей. В ЦИК РФ уже пообещали, что никакие проблемы с мобильным интернетом не помешают работе электронного голосования на осенних выборах».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Анны Федоровой о необходимости рассматривать предстоящую кампанию в логике социальной архитектуры:
«Мы с коллегами уже не раз обсуждали, что социальный архитектор думает в другой оптике, чем политтехнолог. Каким бы стратегом политтехнолог ни был, обстоятельства каждый год заставляют его воспринимать ЕДГ как рубеж, за которым "хоть трава не расти". Для выборов по одномандатному округу – это прекрасно, для партий – неправильно, если смотреть вдолгую, конечно. Политтехнологическая логика: нажмем на все эмоциональные кнопки, сделаем максимум громких заявлений, пообещаем "каждой бабе по мужику" (пример ностальгический, не все вспомнят!), на следующий год повторим. А потом удивимся, почему у нас не прирастает ядро сторонников. Социально-архитектурная логика: посмотрим на большие тренды в обществе, изучим векторы общественных настроений, построим последовательную позицию без метаний и разворотов на 180 градусов. Кстати, именно так почти всегда действовала "Единая Россия", сохраняя преемственность смыслов».
«Полилог. Экспертиза» выявил наиболее распространенные темы, контексты и типовые выражения, которые партии используют при коммуникации с молодыми людьми:
«"Единая Россия" – волонтерство и госпрограммы. Типовые выражения: "Молодежь – актив "Единой России", участвующий в волонтерских и общественных проектах". "Через "Молодую Гвардию" мы даем молодым людям возможность реализовать себя". "Поддержка студентов и школьников – приоритет социальной политики партии".
"Новые люди" – образование, карьера и профессиональная самореализация. Типовые выражения: "Молодым людям нужно дать возможность работать по специальности". "Студенты сталкиваются с системными барьерами уже на старте".
ЛДПР – взаимодействие Леонида Слуцкого с молодыми людьми и молодежь как уязвимая среда. Типовые выражения: "Молодежь нужно услышать, иначе она радикализируется". "ЛДПР – партия, куда тянется молодежь". "Мы предлагаем дать молодым людям выход энергии".
КПРФ – советское наследие и борьба за права студентов. Типовые выражения: "Будущее страны невозможно без социальной справедливости для студентов и молодых рабочих". "Коммунистический союз молодежи – школа политического сознания".
"Справедливая Россия" – социальная защита и льготы. Типовые выражения: "Молодежь – ключевой ресурс обновления страны". "Партия формирует молодежный кадровый резерв". "Государство должно поддерживать студентов и молодые семьи"».
«Темник» рассматривает предвыборную стратегию КПРФ:
«Коммунисты решили праветь. В преддверии выборов в Госдуму-2026 КПРФ приступила к концептуальной пересборке своей идеологической платформы. Публичная артикуляция новой стратегии произошла на недавнем партийном круглом столе. По сути, коммунисты пытаются скрестить классическую левую экономику с правым этнонационализмом и религиозным консерватизмом, поднимая на щит тему спасения "русского государствообразующего народа". Формируя подобный национал-левый синтез, компартия явно ищет выходы на новые электоральные группы. В этом прослеживается реакция на глобальный тренд: традиционные левые партии теряют ядерный рабочий класс, симпатии которого уходят к правым популистам. КПРФ, похоже, нашла свой ответ на этот вызов. Вместо того чтобы бороться с правым дискурсом, партия решила его ассимилировать, перехватив повестку "защиты коренного населения". Однако такой дрейф обнажает идеологическое противоречие. Классический марксизм сугубо интернационален и базируется на лозунге "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Здесь же мы наблюдаем радикальный отход от интернационализма в сторону жесткого национал-протекционизма. В новой оптике коммунистов трудовой мигрант рассматривается уже не как угнетаемый пролетарий, с которым нужна классовая солидарность, а исключительно как орудие олигархического капитала, направленное против "своего"народа».
Рост напряженности между Москвой и Ереваном
Из-за активизации курса Армении на евроинтеграцию Москва предупредила Ереван о возможном лишении льгот на газ и нефтепродукты, а также ограничила ввоз армянской сельхозпродукции.
«Россия в глобальной политике» указывает на исторические связи России и Армении:
«Российско-армянские связи – особый феномен, насчитывающий столетия совместной социально-культурной истории, временами очень драматичной. Поэтому невозможно ожидать, что они будут складываться, как отношения просто двух стран, интересы которых где-то расходятся, а где-то совпадают. Эмоциональный фон неизбежно и неизменно влияет на решения, принимаемые обеими сторонами, иначе быть не может. Однако если поставить воображаемый эксперимент и взглянуть на Россию и Армению сквозь призму современных мировых процессов и без учета двусторонней специфики, следует помнить одно обстоятельство. Международные отношения определяются сегодня растущим стремлением стран к диверсификации и снижению явственной политико-экономической зависимости от какого-то партнера или группы партнеров. Эрозия обязывающих блоков налицо повсеместно, даже в тех случаях, когда они кажутся успешными и незыблемыми».
«Международный фреш» цитирует публикацию британской The Guardian:
«Армения оказывается в центре геополитического торга между Россией, ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, пытаясь переосмыслить свою роль как "моста" между Востоком и Западом. Власть Пашиняна продвигает идею "реальной Армении", т.е. отказ от прежней исторической повестки, нормализация отношений с соседями и постепенный разворот в сторону Европы при одновременном снижении зависимости от России. Эта стратегия опирается на открытие границ, включение страны в новые транспортные маршруты и превращение ее географии в экономическое преимущество. Однако она сопровождается внутренним расколом. Оппозиция, часть которой ориентирована на Россию, обвиняет власти в уступках и предательстве, а политическая борьба все чаще выходит за рамки привычной риторики».
Политолог Юрий Баранчик комментирует неоправданную самоуверенность армянского премьера Никола Пашиняна:
«Армения может получать газ за счет транзита через свою территорию в рамках проекта Маршрут Трампа, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, через Армению должен пройти газопровод, а оплату за транзит страна сможет получать газом. Проект предполагает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через территорию Армении. Дурилка (ты зачем усы сбрил, дурик?) не в курсе, что как раз в этих горах вот-вот готова начать активно действовать Армия освобождения Армении из бывших офицеров спецслужб Турции. Пока партизаны или террористы из АОА, кто их знает, не показывали свое присутствие, ведут себя тихо, обустраивали схроны, лежки. Но при новых раскладах Пашиняна, скорее всего, их громкие акции не заставят себя долго ждать – никакого газопровода не будет. И кто ему после этого доктор?»
«InfoDefense հայերեն» пишет, что Пашинян губит экономику Армении:
«19-23 мая в Ереване прошло масштабное мероприятие – мировой конкурс вин "Concours Mondial de Bruxelles". Вокруг этого события правящая партия "Гражданский договор" создала миф о развитии армянского виноделия и поднятия престижа армянских вин. Это должно было оправдать изъятие из программы государственной поддержки животноводства 684 миллионов драмов, что эквивалентно более 1,75 миллионам долларов. Эти деньги были потрачены на инсталляции с символикой конкурса, дорогостоящую церемонию открытия и культурно-развлекательную программу для жюри и представителей европейской элиты. Как вы думаете, после посещения древнейшей из найденных на данный момент виноделен именитые европейские дегустаторы убедят жителей Европы покупать армянские вина в том количестве, чтобы компенсировать хотя бы затраты на проведение этого конкурса? <…> Благодаря антироссийской политике Пашиняна Армения теряет веками наработанный российский рынок вина, который обеспечивал в 2025 году более 72% всего армянского винного экспорта».
«Шо, опять?» считает деньги:
«Действующая льготная цена на российский газ сохраняется, только пока Армения остается в ЕАЭС. В случае выхода цена станет рыночной, заявил сегодня Песков. Просто цифры: на европейском споте газ торгуется в районе 570-590 долларов. Армения получает газ за 177,5 доллара за тысячу кубометров (такие цифры озвучил Дмитрий Медведев). Вот и считайте, во сколько Армении обойдется многовекторность Пашиняна, который упорно пытается усидеть на двух стульях, лебезя перед европейцами и продолжая клясться в "вечной дружбе" с Россией ради дешевого газа. <…> Для армянского бизнеса, который отправляет в Россию 98% сельхозэкспорта и 78% алкоголя, а почти 13% ВВП формируют денежные переводы из РФ, газовый вопрос может стать критическим. Рыночная цена на газ создаст для экономики Армении серьезные риски. Но Пашиняну не до того, у него выборы скоро».
