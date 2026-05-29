Телеграм: Удары возмездия и попытка теракта в Усть-Луге

В среду президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом.

«Харисов о политике» рассуждает о значимости контактов с соседними странами:

«Для президента поездки по СНГ сейчас важны не только из-за слов о союзничестве, но и потому что через соседей идут расчеты, логистика, совместные проекты и вся та инфраструктура, без которой в новых условиях уже нельзя работать. <…> Уверен, что после этого визита на Казахстан выйдут европейцы и начнут навязывать свои условия сотрудничества. Далее останется только наблюдать. Похожая история уже произошла в Армении. Ереван решил сидеть на двух стульях: сохранить доступ к российскому рынку и параллельно развивать сотрудничество с Западом и США. Российская сторона прямо предупреждала, что такие действия поставят под вопрос работу армянского бизнеса в России. Армянские власти сами признавали сложности с экспортом в Россию и связывали их с напряженностью в отношениях. На этом фоне товарооборот Армении со странами ЕАЭС в 2025 году сократился примерно на 38%. Поэтому история про "два стула" обычно заканчивается очень просто: в какой-то момент приходится выбирать».

«Банкста» отмечает один из главных результатов поездки:

«Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Президенты стран утвердили пакет документов, включая декларацию о семи основах стратегического союзничества. Владимир Путин заявил, что отношения стран достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Объем торговли между Москвой и Астаной скоро превысит отметку в $30 млрд, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным».

Сенатор Владимир Джабаров напоминает, что на контракт на строительство АЭС в Казахстане, помимо «Росатома», претендовали компании из Китая, Южной Кореи и Франции:

«Но, как и прогнозировалось, "Росатом" оказался объективно вне конкуренции: 30 энергоблоков в 9 странах, четыре пуска только в 2026 году – ни один конкурент такими компетенциями не обладает. Наши атомные технологии – одни из самых передовых в мире и по опыту, и по стандартам безопасности. Это признают и в МАГАТЭ, и у наших конкурентов – пусть и сквозь зубы. Кроме того, у России и Казахстана – общая инженерная школа, общие стандарты, кадры, выученные в МИФИ, оборудование, уже сегодня частично производимое на казахстанских заводах».

«СОСЕДИ | Центральная Азия» подчеркивает, что сотрудничество России и Казахстана не ограничивается энергетической сферой:

«Россия и Казахстан реализовали уникальный проект – беспилотные грузовики проехали по маршруту между Москвой и Астаной. Впервые в мировой практике они прошли международный маршрут длиной около 3 000 км за двое суток, сократив время в пути более чем в два раза, следует из презентации, которую представили Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву. Проект реализовали с помощью ПАО "КАМАЗ". Для дальнейшего развития беспилотных перевозок страны планируют приступить к совместному формированию институциональной базы и необходимой инфраструктуры».

«Стан-Центр» приводит мнение казахстанского политологаАлибека Тажибаева:

«Этот государственный визит – дань уважения казахстанско-российским отношениям и дополнительный стимул для того, чтобы закрепить предварительные договоренности и текущие рабочие процессы между Казахстаном и Российской Федерацией. Основной акцент будет связан с экономическим взаимодействием, увеличением потока прямых иностранных инвестиций, технологическим обменом и увеличением товарооборота. <…> Нельзя теперь убирать из контекста визита взаимодействие на фоне ближневосточного кризиса. Это тоже очень сильно повлияет на повестку встреч, потому что добавило дополнительное количество вопросов в повестку. Миротворческая повестка в этом году стала еще более актуальной, чем в ноябре прошлого года».

