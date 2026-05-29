АТОР: самый дорогой тур в Россию купили за $15 тысяч гости из США
Самый дорогой тур в Россию на лето 2026 года приобрели граждане США. Путевка обошлась им в $15 тыс., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках пресс-конференции.
«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов», — цитирует Ломидзе РИА Новости.
По её словам, граждане Соедин1нных Штатов отправятся в поездку по Золотому кольцу. При этом глава АТОР отметила, что доля американских туристов среди всех иностранных гостей России совсем незначительная.
Майя Ломидзе также сообщала, что предстоящим летом в Россию приедут около 800 тысяч иностранцев с туристическими и деловыми целями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
