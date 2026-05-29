АТОР: самый дорогой тур в Россию купили за $15 тысяч гости из США

Самый дорогой тур в Россию на лето 2026 года приобрели граждане США. Путевка обошлась им в $15 тыс., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках пресс-конференции.

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов», — цитирует Ломидзе РИА Новости.