АТОР: самый дорогой тур в Россию купили за $15 тысяч гости из США

Самый дорогой тур в Россию на лето 2026 года приобрели граждане США. Путевка обошлась им в $15 тыс., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках пресс-конференции.

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов», — цитирует Ломидзе РИА Новости.

По её словам, граждане Соедин1нных Штатов отправятся в поездку по Золотому кольцу. При этом глава АТОР отметила, что доля американских туристов среди всех иностранных гостей России совсем незначительная.

Майя Ломидзе также сообщала, что предстоящим летом в Россию приедут около 800 тысяч иностранцев с туристическими и деловыми целями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
