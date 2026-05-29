Опрос: Жители России боятся показаться финансово неграмотными

Около двух третей жителей России (64%) хотя бы раз за первый квартал 2026 года не вникали в детали финансового продукта, но стеснялись переспрашивать. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Выберу.ру» .

41% опрошенных признались: они систематически оперируют терминами из мира финансов, смысл которых понимают лишь поверхностно. Чаще всего граждане притворяются, что разбираются в инструментах для инвестиций (28%). Далее идут условия по ипотеке и банковские проценты (19%).

Максимальный страх показать свою неосведомленность в деньгах испытывают респонденты 25–34 лет (72%). Среди участников старше 45 лет таких вдвое меньше (26%). Абсолютные лидеры по сокрытию непонимания — специалисты из сферы маркетинга (57%).