Опрос: Жители России боятся показаться финансово неграмотными
Около двух третей жителей России (64%) хотя бы раз за первый квартал 2026 года не вникали в детали финансового продукта, но стеснялись переспрашивать. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Выберу.ру» .
41% опрошенных признались: они систематически оперируют терминами из мира финансов, смысл которых понимают лишь поверхностно. Чаще всего граждане притворяются, что разбираются в инструментах для инвестиций (28%). Далее идут условия по ипотеке и банковские проценты (19%).
Максимальный страх показать свою неосведомленность в деньгах испытывают респонденты 25–34 лет (72%). Среди участников старше 45 лет таких вдвое меньше (26%). Абсолютные лидеры по сокрытию непонимания — специалисты из сферы маркетинга (57%).
Почти половина опрошенных (46%) хотя бы раз оформляли банковский продукт, не разобравшись до конца в скрытых комиссиях или ставках. 18% было неловко уточнять у менеджера непонятные моменты. Самый запутанный продукт — инвестиционное страхование жизни и «плавающие» ипотечные ставки.
При этом 39% респондентов убеждены, что финансовые организации специально усложняют формулировки, чтобы клиенты не могли легко сравнить условия. В исследовании поучаствовали 3 тыс. человек в возрасте 18–60 лет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
