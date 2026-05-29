Путин сообщил о скором завершении конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Об этом он сказал журналистам по итогам визита в Казахстан.

По словам главы государства, ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне СВО складывается таким образом, что это дает право говорить о приближающемся окончании, сообщает РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно.

«Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается — и я этого делать не буду», — добавил Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Россия готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась, подчеркнул также Владимир Путин. По его словам, определенные контакты сохраняются, но переговоров как таковых нет, хотя российская сторона к ним готова.

Также отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

