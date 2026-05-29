Россельхознадзор опроверг введение ограничений на овощи из Узбекистана
Россельхознадзор опроверг информацию о введении ограничений на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ранее на сайте службы появилось сообщение о временных ограничениях для десяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.
Однако в новом заявлении Россельхознадзор уточнил, что 29 мая обратился к компетентному ведомству Узбекистана для проведения технических переговоров.
Цель переговоров — выработка механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию.
В сообщении, которое с сайта ведомства уже удалено говорилось, что запрет касается компаний, допустивших наибольшее количество несоответствий при поставках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
