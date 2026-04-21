Психолог дал советы взрослым с синдромом дефицита внимания
Взрослым людям с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности стоит в первую очередь обратиться к специалисту для точной диагностики, однако часть мер самопомощи можно начать применять сразу. Об этом «Газете.Ru» рассказал клинический психолог Максим Ермолаев.
По его словам, базовым фактором является нормализация сна, поскольку его дефицит усиливает проявления СДВГ. Также он рекомендовал выносить задачи и планы во внешние инструменты — использовать календарь, списки дел и напоминания, чтобы снизить нагрузку на память.
Среди эффективных практик специалист выделил работу по таймеру с чередованием коротких периодов активности и отдыха, а также правило выполнения быстрых задач сразу. Кроме того, важно минимизировать отвлекающие факторы, например ограничивать доступ к телефону и лишним вкладкам.
Ермолаев добавил, что сложные задачи лучше разбивать на небольшие этапы, а регулярная физическая активность помогает улучшить концентрацию за счет влияния на нейрохимические процессы, передает «Радиоточка НСН».
- Названы переводы на карту, которые могут заинтересовать налоговую
- Врач предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками
- Названы привычки, которые незаметно разрушают десны
- Названы причины расширения буферной зоны на СВО
- Мультфильм против теплиц: Сможет ли MGM отстоять «Розовую пантеру» в суде
- Виновница смертельной аварии в Москве ехала без номеров
- В Югре нашли новые запасы нефти объемом более миллионов тонн
- Психолог объяснил, как сделать «Вредные советы» Остера полезными для детей
- Жительница Брянской области погибла при подрыве на мине