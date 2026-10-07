Россиянкам рассказали, что стресс и недосып не могут вызвать раннюю менопаузу
Менопауза в 36 лет не является нормой по возрасту, однако такое действительно может встречаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-акушер-гинеколог «Инвитро» Айнура Мамедова.
По её словам, к утверждению, что раннюю менопаузу вызывают стресс, недосып и плохое питание, следует относиться с осторожностью.
«Наиболее убедительно с более ранним наступлением менопаузы связано только курение. Но и здесь нельзя по одному фактору предсказать возраст менопаузы конкретной женщины», — объяснила врач.
Мамедова отметила, что «в значительной части случаев конкретную причину установить не удается», однако это могут быть «генетические и хромосомные особенности, некоторые заболевания и операции».
Она добавила, что есть «ранняя менопауза», а также «преждевременная недостаточность яичников». Поэтому сначала необходимо разобраться в диагнозе и пройти медобследование.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила «Радиоточке НСН», что проблемы с фертильностью у женщин сегодня действительно начинаются очень рано, поэтому очень важно с 25-летнего возраста знать свой антимюллеров гормон (АМГ) и постоянно за ним следить.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лучше «вторичка»? Почему россияне не побегут покупать частные дома по льготной ставке
- В Циндао прошла рабочая встреча деятелей культуры из России и Китая
- Провокация ради очков: Почему Квебек не отделится от Канады
- Россияне перестали выбирать смартфоны по Android и iOS
- Сборная России осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
- «Безумное предложение»: Кто сможет привезти Канье Уэста в Россию
- Песков: СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области
- Психолог объяснил, почему короткие видео победили чтение
- Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа быстро согласуют
- Усиление НАТО: Создание аналога Starlink подарит Турции независимость от США