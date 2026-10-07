Россиянкам рассказали, что стресс и недосып не могут вызвать раннюю менопаузу

По её словам, к утверждению, что раннюю менопаузу вызывают стресс, недосып и плохое питание, следует относиться с осторожностью.

«Наиболее убедительно с более ранним наступлением менопаузы связано только курение. Но и здесь нельзя по одному фактору предсказать возраст менопаузы конкретной женщины», — объяснила врач.

Мамедова отметила, что «в значительной части случаев конкретную причину установить не удается», однако это могут быть «генетические и хромосомные особенности, некоторые заболевания и операции».

Она добавила, что есть «ранняя менопауза», а также «преждевременная недостаточность яичников». Поэтому сначала необходимо разобраться в диагнозе и пройти медобследование.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила «Радиоточке НСН», что проблемы с фертильностью у женщин сегодня действительно начинаются очень рано, поэтому очень важно с 25-летнего возраста знать свой антимюллеров гормон (АМГ) и постоянно за ним следить.

