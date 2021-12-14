«Слабое звено»: Диетолог рассказала о влиянии кофе на стресс и лишний вес
Кофе не уравновешивает, а наоборот только поддерживает состояние хронического стресса, но может помочь в коммуникациях, сказала НСН Маргарита Королева.
Кофе не стоит пить по вечерам, при этом одной-двух чашек этого бодрящего напитка в день – более чем достаточно, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» диетолог Маргарита Королева.
Ранее стало известно, что 80% россиян пьют кофе каждый день. Как пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, треть (31%) жителей России выпивает по две чашки кофе в день, 18% - по три, а 13% - еще больше.
«Кофе – бодрящий напиток, который помогает поддерживать работоспособность. Этот напиток может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна-две чашечки кофе в день – более, чем достаточно, когда требуется поддержать коммуникации, быть в приятной компании или воспользоваться возможностью вдыхать аромат этого натурального напитка, чтобы войти в состояние комфорта», - сказала Королева.
При этом она указала, в какое время стоит пить кофе, а когда не надо.
«Натощак – нельзя, поскольку это раздражитель для желудочно-кишечного тракта. Человек сразу после пробуждения должен завтракать, а приехав на работу может выпить кофе. Делать это следует в первой половине дня для поддержания радости и работоспособности, а после 16:00 лучше не использовать этот напиток, поскольку его возбуждающее действие нарушит подготовку организма к вечернему и ночному времени суток, будет диссонировать с работой гормонов сна и нарушит процесс засыпания и здоровый сон в целом», - предупредила диетолог.
Королева также не рекомендует бороться с лишним весом с помощью кофе или пытаться снять им стресс.
«Кофе оказывает возбуждающее действие на человека, особенно, когда он находится на высоте нервических восприятий внешней среды. Этот напиток не уравновешивает, а наоборот только поддерживает состояние хронического стресса. Это стартовая площадка для новых и совершенно ненужных проблем. Злоупотреблять этим напитком не следует. Если кто-то захочет с помощью кофе снизить вес, то получит только перевозбуждение и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Избыточная масса тела – это уже слабое звено организма, поэтому не следует дополнительно атаковать таким напитком системы организма, которые уже вышли из нормы. Надо понимать, что кофе обезвоживает организм. Поэтому, если мы выпиваем маленькую чашечку кофе, надо выпивать на стакан воды больше», - отметила эксперт.
По ее словам, бывают и случаи индивидуальной непереносимости кофе, которые сложно выявить.
«Кофе может оказаться в списке индивидуальной непереносимости. Он не дает явной аллергической реакции, нас не пучит и мы не чешемся от него, но это может вылиться в проблему. У каждого человека есть свой список непереносимых продуктов, и мы при знакомстве с собственным организмом должны вычленить те продукты, которые вопреки, а не на пользу», - заключила собеседница «Радиоточка НСН».
В начале декабря мировые цены на кофе достигли максимумов за 10 лет, при этом аналитики ожидают сохранения их на высоком уровне и в будущем. Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, в премиальном сегменте повышение цен на кофе может быть заметным, а в эконом-сегменте - незначительным.
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