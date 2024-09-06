Депутат Колунов предложил запретить хоррор-квесты в России

Колунов напомнил, что в Стерлитамаке во время хоррор-квеста трое молодых людей выпали из окна. Пострадавшие прижались к оконной раме, не выдержавшей их веса, и провалились с высоты второго этажа, получив травмы.

«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов"», — говорится в обращении.

Колунов считает, что деятельность по проведению квестов для совершеннолетних нормативно не урегулирована должным образом. Это препятствует привлечению к ответственности организаторов таких мероприятий, если их участники получают различные травмы. Депутат напомнил, что за последние несколько лет было зарегистрировано свыше 9 тысяч нарушений при проведении таких квестов, ведется расследование более 30 уголовных дел.

