Депутат Колунов предложил запретить хоррор-квесты в России
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил полностью запретить в России хоррор-квесты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное парламентарием в Следственный комитет.
Колунов напомнил, что в Стерлитамаке во время хоррор-квеста трое молодых людей выпали из окна. Пострадавшие прижались к оконной раме, не выдержавшей их веса, и провалились с высоты второго этажа, получив травмы.
«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов"», — говорится в обращении.
Колунов считает, что деятельность по проведению квестов для совершеннолетних нормативно не урегулирована должным образом. Это препятствует привлечению к ответственности организаторов таких мероприятий, если их участники получают различные травмы. Депутат напомнил, что за последние несколько лет было зарегистрировано свыше 9 тысяч нарушений при проведении таких квестов, ведется расследование более 30 уголовных дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru