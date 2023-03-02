Главный психиатр Москвы назвал пользу проекта «Московское долголетие» для пожилых

Главный психиатр Москвы, главврач ПКБ №1 им. Алексеева Георгий Костюк заявил, что проект «Московское долголетие» демонстрирует заботу и внимание столичных властей к москвичам старшего поколения, сообщает пресс-служба правительства столицы.

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По его словам, в связи с естественным общим замедлением когнитивной деятельности в пожилом возрасте становится особенно важным психологический комфорт.

Он отметил, что интеллектуальная и физическая активность является не только основой сохранения интеллектуального благополучия и эмоционального равновесия, но и способом замедлить процесс старения, а также избежать изоляции и одиночества, а порой и серьёзных расстройств психики.

«Хобби и общение для пожилых людей позволяет избежать одиночества, фиксации на негативных эмоциях, даёт возможность обратиться за помощью к другим людям», - подчеркнул психиатр.

Костюк добавил, что проект «Московское долголетие» позволяет пождилым людям с пользой проводить совместный досуг.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой заявила, что в столице запускают новые активности и повышают вовлечённость горожан старшего поколения в проект «Московское долголетие», сообщает RT.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеМоскваПенсионерыПсихиатрия
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