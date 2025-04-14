Психиатр объяснил, как медитация помогает войти в осознанный сон

Медитация может стать эффективным инструментом для вхождения в осознанный сон — состояние, при котором человек осознает, что спит и может контролировать происходящее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал психиатр и психотерапевт Рафаэль Мирзабекян.

По словам эксперта, добиться такого эффекта можно с помощью различных техник самонаблюдения и расслабления. Например, одни методы предлагают в течение дня регулярно задаваться вопросом «я сплю?» — эта привычка может перенестись в сон. Другие практики включают медитативную подготовку перед сном, помогающую погрузиться в нужное состояние.

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Мирзабекян также отметил, что вхождение в осознанный сон схоже с переходом в состояние так называемого ресурсного транса. Речь идет о технике, при которой человек воображает место или ситуацию, наполненную положительными эмоциями и ассоциациями.

В этом образе он может виртуально участвовать, управляя событиями и ощущениями. Такие трансовые практики используются в психотерапии для восстановления эмоционального равновесия и могут быть адаптированы для управления снами, передает «Радиоточка НСН».

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