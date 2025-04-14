Психиатр объяснил, как медитация помогает войти в осознанный сон

Медитация может стать эффективным инструментом для вхождения в осознанный сон — состояние, при котором человек осознает, что спит и может контролировать происходящее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал психиатр и психотерапевт Рафаэль Мирзабекян.

По словам эксперта, добиться такого эффекта можно с помощью различных техник самонаблюдения и расслабления. Например, одни методы предлагают в течение дня регулярно задаваться вопросом «я сплю?» — эта привычка может перенестись в сон. Другие практики включают медитативную подготовку перед сном, помогающую погрузиться в нужное состояние.