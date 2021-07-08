Проценко: Жаркая погода ухудшает течение COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Соловьев LIVE заявил, что жара осложняет течение коронавирусной инфекции и может приводить к фатальным последствиям.

По его словам, жара и обезвоживание также увеличивают риски тромбоза у пожилых людей, у которых коронавирус и так протекает с повышенным риском тромбообразования.