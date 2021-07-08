Проценко: Жаркая погода ухудшает течение COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Соловьев LIVE заявил, что жара осложняет течение коронавирусной инфекции и может приводить к фатальным последствиям.

По его словам, жара и обезвоживание также увеличивают риски тромбоза у пожилых людей, у которых коронавирус и так протекает с повышенным риском тромбообразования.

Вакцина без тромбоза. Эффективность «Спутника V» подтвердили в Аргентине

Проценко подчеркнул, что на данный момент учащаются случаи заболеваний среди молодых людей без каких-либо хронических недугов и факторов риска. На данный момент в Коммунарке находится тысяча пациентов, из них 285 человек – в реанимации, 940 на искусственной вентиляции легких.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Жара в Москве
ТЕГИ:ЖараКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры