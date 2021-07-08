Проценко: Жаркая погода ухудшает течение COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Соловьев LIVE заявил, что жара осложняет течение коронавирусной инфекции и может приводить к фатальным последствиям.
По его словам, жара и обезвоживание также увеличивают риски тромбоза у пожилых людей, у которых коронавирус и так протекает с повышенным риском тромбообразования.
Проценко подчеркнул, что на данный момент учащаются случаи заболеваний среди молодых людей без каких-либо хронических недугов и факторов риска. На данный момент в Коммунарке находится тысяча пациентов, из них 285 человек – в реанимации, 940 на искусственной вентиляции легких.
Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru